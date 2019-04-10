Erdoğan'dan İstanbul yorumu: Şaibeler iptale götürür

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine değinen Erdoğan, "İstanbul'da tespit edilenler usulsüzlük noktasında şaibe getiriyor. Aslında samimi bir davranış olsa, bu iptale götürür" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündemi değerlendirdi.

"İTİRAZLAR DEVAM EDECEK"

Değerlendirmelerinde "13-14 bin oyla seçim mi kazanılır" şeklindeki açıklamasına değinen Erdoğan, "Burada itirazlar üzerinde bir şey konuşuluyor. İtirazlar üzerinde konuşulurken, İstanbul gibi bir şehirde, 11 milyona yakın seçmenin söz konusu olduğu bir şehirde, 30 binle başlayacak, süratle iş 13 bine kadar düşecek. Neyle? Yapılan itirazlarla. Ne yapalım biz bunun peşini mi bırakalım? İtirazlar devam edecek. Nihai karar mercii YSK. YSK verir kararı, isterse 1 oy olsun. Orası bu kararı verdiği zaman, 'eyvallah o zaman başım gözüm üstüne' dersin. Ama nihai merci neresi, orası." dedi.

"MİLLETVEKİLLİĞİMİ ELİMDEN ALDILAR"

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Biliyorsunuz geçmişte benim bir milletvekili adaylığım söz konusu olmuştu. İstanbul'da İl Seçim Kurulu bana mazbatamı verdi, ben milletvekili mazbatasını aldım, tercihli seçim sisteminin olduğu dönemde. O zaman bir arkadaşımız kalktı, ki benim altımda, ben il başkanıyım o ilçe başkanı, onu getirdik aday yaptık, listeye de koyduk. Sonra Ankara'dan YSK'ya başvurdular. YSK'ya başvurmak suretiyle benim milletvekilliğimi elimden aldılar. Tamam dedik kabul ettik."

TÜRKİYE VE ABD'DEN ÖRNEK VERDİ

Milletvekilliğini elinden aldıklarında mazbatasını aldığını, elinde olduğunu ifade eden Erdoğan, "Mazbatayı iptal ettiler. Şimdi burada İstanbul gibi bir şehirde benim vatandaşım, halkım, 'benim kalbimin mutmain olması lazım, nereye itiraz yapılacaksa yapılsın' diyor. 13-14 bin oy fark olduğu zaman seçilmez gibi bir ifade söz konusu değil. Gelin tam manasıyla itirazları ortadan kaldıralım, şaibe şu bu kalmasın, YSK da noktayı koysun, biz de öper başımıza koyarız. Ama şu anda bunlar bunu hazmedemiyor. İtirazları hazmedemiyor. 'Neye itiraz ediyorsun?' Niye itiraz etmeyelim ki? Sonuna kadar işin takipçisi oluruz. YSK kararını verdikten sonra da iş biter." dedi. Dünyada ve Türkiye'de bunun örnekleri olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Yalova seçimleri oldu, CHP. Aynı şekilde Ağrı seçimleri oldu, malum. ABD'de bakıyorsun iş öyle bir şey ki, itiraza bile bırakmıyor. Öyle eyaletler var ki yüzde 1 fark varsa tekrar sayılıyor. Bazı eyaletler var yüzde 2. orada da tekrar sayılıyor. Bunlar yapılıyor. Bizimkiler hazmedemiyor. Aynı şey Avusturya'da oldu." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'YE YÖNELİK ÖZELEŞTİRİ

Sandık güvenliğine yönelik partisine yönelik de özeleştiri de bulunan Erdoğan, "Teşkilatımızın içerisinde sandıklara tam manasıyla hakimiyette, eksiklikler, kusurlar olmuş olabilir. Bu konuda çok iddialı konuşamam. Ama şunu bilmemiz lazım, son bir yasal düzenlemeyle, bir defa sandık kurulları, sandık başkanları kamu görevlilerinden oluşur." dedi.

"BU İPTALE GÖTÜRÜR"

"Burada, öyle şeyler olur ki, İstanbul'da, bakıyorsunuz, belediyenin personeli, işçi sandık kurulu başkanı olmuş. Bazı yerlerde asker üye. TSK'da görevli, sivil personel de olsa, orada sandık kurulu başkanı olamaz. Bunları tespit etmiş durumda arkadaşlarımız. Tabii bunlar, işe usulsüzlük noktasında şaibe getiriyor. Aslında samimi bir davranış olsa, bu iptale götürür."