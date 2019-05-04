Erdoğan'dan İstanbul çıkışı: Yolsuzluğun olduğu ortada

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul seçimlerine ilişkin konuştu. "Artık yetti" diyen Erdoğan, "Usulsüzlüğün ve yolsuzluğun olduğu ortada. Bu yolsuzluğun ortadan kalkması gerektiğini söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Bakırköy'de MÜSİAD 25. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ekonomide attığımız adımlarla hem milletimizi zenginleştirdik hem de devleti güçlendirdik. Dış politikada ülkemizin algısını değiştirdik. Pasaportumuza itibar kazandırdık. Hiçbir vatandaşımızın aç ve açıkta kalmamasını sağlamaya çalıştık."

"BUNU KOVALAMAYALIM MI?"

"Terör mühendisliği gayreti sonuç vermeyince birliğimize saldırmaya başladılar. Seçimleri milletin iradesini tartışma konusu yaparak birliğimizin çimentosunu çatlatma hesabı yapıyorlar. Buradan ilan ediyorum. Biz hiçbir zaman milletin iradesinin üzerinde bir irade tanımadık, tanımayacağız. Sandıktan çıkan her oyun yerini bulması için çalışıyoruz. Bütün çabamız milletin oyunun kıymetini millete iadedir. Yolsuzluklarla, hukuksuzlukla 31 Mart'ı kurban etmek istemiyoruz. İstanbul'da bindelerle oynanan bir oyun, yolsuzluklar var. Halkımın oyunu takip etmek onun sonucunu kovalamak durumundayım. 13 bine kadar oylar düşüyorsa burada bir yolsuzluğun olduğu apaçık ortadayken bunu kovalamayalım mı?"

"ARTIK YETTİ"

"Vatandaşım bana 'Bu seçim yenilenmeli' diyor. Dünyanın birçok yerinde yarım puanla olduğu yerlerde bile seçimler yenilenmiştir. Bugüne kadar konuşmadım, hep sustum. Artık yetti. Burada bir şaibe var, bu açık ortada. Yolsuzluk var. Gidelim millete milli irade nasıl bir karar veriyorsa başımız gözümüz üstüne deriz onu kabulleniriz. Ortada bir şaibe, yolsuzluk var. Bunun ortadan kaldırılması hem YSK'yı aklayacaktır hem de milletin gönlü ferah hale gelecektir.İstanbullu zaten 39 ilçenin 25 tanesini bize vermiş."

"ADİL BİR KARAR BEKLİYORUZ"

"Beyefendi hak hukuk adalet diyor. İstediğiniz şeyler size sunulunca mı hak hukuk adalet olacak. Şimdi biz burada YSK'nın vereceği kararı bekliyoruz. Bütün belgeler, bilgiler kendilerine teslim edildi. Temenni ediyorum ki, adil bir karar bekliyoruz. Biz sadece milletin emanetine sahip çıkmanın çabası içindeyiz."

BEKA VURGUSU

"Bu mesele bir beka meselesidir. Kandil'den nasıl talimatların verildiğini gördünüz, izlediniz. Daha şimdi bile söyledikleri ne, Kürdistani heyetlerimiz kazandı diyor. Bu kadar her şey açık ortada. Böyle bir beka meselesi ortadayken buna sesimizi çıkarmayacak mıyız? Öyle kolay kabul edilebilir bir şey değil."