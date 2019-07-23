Erdoğan'dan İngiltere Başbakanı seçilen 'Osmanlı torunu'na tebrik

İNGİLTERE'de, eski Dışişleri Bakanı ve Londra Belediye Başkanı Boris Johnson, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin lideri seçildi. Osmanlı döneminde yaşayan ve linç edilen Ali Kemal'in torunu olarak bilinen Johnson yarın hükümeti kurmakla görevlendirilecek ve ülkenin yeni başbakanı olacak.

ERDOĞAN'DAN TEBRİK MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı seçilen Boris Johnson için tebrik mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı; "Birleşik Krallık'ın 77. Başbakanı olan @BorisJohnson'ı tebrik ediyor, kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum. Bu yeni dönemde Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin daha da gelişeceğine inanıyorum."