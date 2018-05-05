Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 24°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
102599
ALTIN
178.817
DOLAR
4.2212
STERLİN
5.7243
EURO
5.0509
Fenerbahçeli Neustadter, Rusya Milli Takımı'na Çağrılıyor
Fenerbahçeli Neustadter, Rusya Milli Takımı'na...
Dolunay uyku düzenini bozuyor
Dolunay uyku düzenini bozuyor
Bebeğinizi en az 2 yaşına kadar emzirin
Bebeğinizi en az 2 yaşına...
Sağlık Bakanlığı Almanya’dan hastane satın alacak...!
Sağlık Bakanlığı Almanya’dan hastane satın...

Erdoğan'dan İnce'nin adaylığına ilk yorum geldi

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri mitinginde CHP'nin adayı Muharrem İnce ile ilgili ilk kez konuştu: Biz eserlerimizle konuşuyoruz, o neyle konuşacak?"

Erdoğan'dan İnce'nin adaylığına ilk yorum geldi

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri mitinginde CHP'nin adayı Muharrem İnce ile ilgili ilk kez konuştu: Biz eserlerimizle konuşuyoruz, o neyle konuşacak?"

05 Mayıs 2018 Cumartesi 17:19
Erdoğan'dan İnce'nin adaylığına ilk yorum geldi
banner404

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin Kayseri mitinginde konuştu. Burada, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili ilk kez konuşan Erdoğan "Biz eserlerimizle konuşuyoruz, o neyle konuşacak?" dedi.

"MÜNAFIKLAR ÇETESİNİ YERE GÖMECEĞİZ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:
Birileri bir fitne fesat kaynatıyor. Bu ne biliyor musunuz? 'Oyumu cumhurbaşkanına vereceğim ama parlamentoda AK Parti'ye vermeyeceğim.' Böyle bir şeye siz ne diyorsunuz? Böyle bir şey olabilir mi? Bu oyunu da bozmaya var mıyız? Bu oyun, bu tezgah... Kimlerin olduğunu anlıyorsunuz. İnşallah bu münafıklar çetesini 24 Haziran'da hep birlikte yere gömeceğiz.

"NEREDE O CUMHURBAŞKANI?"
Birileri çıkmış diyorlar ya... 'Cumhurbaşkanı adayı ekonomiyi iyi bilecek.' Nerede o cumhurbaşkanı? O aday nerede? Ziya Paşa 'Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri' diyor. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Biz eserlerimizle milletin karşısındayız. Bilemiyorum ana muhalefetin adayı ne ile milletin karşısında. Bizim bu millete, bu ülkeye eser verişimiz yeni başlamadı. Ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığla başladı. Başbakanlığımla devam etti. Cumhurbaşkanlığımızla da devam ediyoruz.

"İNCE SİYASETTE KARAR KILDILAR"
Kayserili ticareti iyi bilir. Kaliteden de çok iyi anlar. Kayseri aynı zamanda siyasetçinin kalitelisini de çok iyi bilir. Türkiye 24 Haziran'da bir seçime giriyor. Seçim tarihinin açıklandığı günden bu yana yaşananları gözünüzün önüne getirin. Cumhurbaşkanı adaylığı, milletvekili transferi, ittifak arayışları konusundaki hesaplarına, taktiklerine bir bakın. Oyun, oyun içinde oyun. Göreceğiniz tek şey tutarsızlık olacaktır. İlkesizlik olacaktır. Millete saygısızlık olacaktır. Haftalardır milleti oyaladılar. Yok çatı dediler, pencere dediler. Sonuçta 'İnce' siyasette karar kıldılar. Ülkemizin önünde öyle bir mesele olduğunu düşünmediler. Seçim bu haziranda değil önümüzdeki yıl kasımda da olsa başaramayacaklardı. Sadece bu iki haftada yaşananlar bile kimlerin siyaseti ülkenin geleceği için yaptığını, kimlerin siyaseti sadece kendi çıkarları için düşündüğünü açıkça ortaya koymuştur

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip ErdoğanKayseriCHP
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üzerine yıldırım düşen güvenlik korucusu öldü
Üzerine yıldırım düşen güvenlik korucusu öldü
Yabancı ülkede gözaltına alınan işçi Türkiye'ye iade edildi
Yabancı ülkede gözaltına alınan işçi Türkiye'ye iade edildi
Bir zamanların en gözde mekanı şimdi sinek avlıyor
Bir zamanların en gözde mekanı şimdi sinek avlıyor

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim