Erdoğan'dan İmamoğlu açıklaması: Başkan olsa dahi, başkanlığı düşer

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında Ekrem İmamoğlu'nun Ordu Valisi Serdar Yavuz'a hakaret ettiği iddiasıyla ilgili konuşarak, "Ben belediye başkanı iken okuduğum bir şiir nedeniyle mahkum oldum. Bu mahkumiyet nedeniyle belediye başkanlığımı elimden aldılar. Bu daha belediye başkanı olmadan devletin valisine küfrediyor. Benim belediye başkanlığım nasıl düştüyse onunki de düşer." dedi.

31 MART SEÇİMLERİNDE CİDDİ SALDIRILAR OLDU

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Acaba Batı bununla niye bu kadar ilgileniyor konusu var. Bu tabii düşündürücü. Bugün yabancı basınla bir toplantım oldu. Bazı basın mensupları yine İstanbul seçimlerini sordu. İlgilenmeleri tabii manidar. 31 Mart seçimlerinde çok çok ciddi saldırılar oldu. Yunan basını bu işin üzerine çok farklı bir şekilde gitti.

"KÜFÜRLERİN KARŞILIĞI YILDAN YILA BELLİDİR"

Ben belediye başkanı iken okuduğum bir şiir nedeniyle mahkum oldum. Bu mahkumiyet nedeniyle belediye başkanlığımı elimden aldılar. Bu daha belediye başkanı olmadan devletin valisine küfrediyor. Yasalarımızda küfürlerin karşılığı şu kadar yıldan şu kadar yıla bellidir. Benim belediye başkanlığım nasıl düştüyse onunki de düşer. Ben yaşadım çünkü. Hakaret cezası belli bir süreyi aşarsa İmamoğlu başkan olsa dahi, başkanlığı düşecektir. Halk cumhurbaşkanı olarak valinizin izzetini korumayacakmısınız diyor. Buna sahip çıkmak öncelikli görevlerimiz arasındadır.

"ERDOĞAN'IN AKIBETİ MURSİ GİBİ OLACAK DEDİLER"

Mursi içeriye alındıktan sonra CHP'nin trolleri Erdoğan'ın akıbeti de Mursi gibi olacak dediler. Şimdi de aynı şekilde, Mursi adeta orada 20-25 dk can çekişirken en ufak bir müdahale olmadığı halde troller devreye girdiler ve Erdoğan'ın akıbeti de bu şekilde olacak dediler.

"ÇOK İLGİNÇTİR Kİ, MODERATÖR SORUYU SORUYOR, KUTUCUKTAN KARTONLAR HEMEN ÇIKIVERİYOR"

O akşam program esnasında, CHP adayının yanında kutucuklar var, üzerlerinde de konu başlıkları var. Konu başlıklarına göre de o kutucukların içerisinde de o gösterdiği kartonlar var. Çok ilginçtir ki, moderatör soruyu soruyor, hemen o kutucuktan o kartonlar hemen çıkıveriyor. Bu kadar da olur mu? O kutucukların hepsinin resmini aldık. Soru soruluyor, sorulduğu anda da hemen ilgili karton çıkıyor, cevabını da ona göre veriyor. Bu, adil bir tartışma olmaz. Hem siyasi, hem ahlaki değerlere dair bir tartışma halini aldı bu.

"BEN MODERATÖR OLARAK FARKLI İSİMLER VERMİŞTİM"

Bir moderatör olarak kendini bitirmiştir. Bana da soruldu, "nasıl yapalım" diye. Ben farklı isimler vermiştim. Ama bu isimler adaylar tarafından herhalde makul karşılanmadı, ve iş bu noktaya geldi.

"KÜRT KARDEŞLERİMİZ ŞU ANDA HER TÜRLÜ HAKKA SAHİP"

Kürt kardeşlerimiz şu anda her türlü hakka sahip. Kim bir Kürt kardeşimin hakkını gasp etmeye kalkarsa, karşısında hükumetimizi bulur.

"GÜNEYDOĞU'YA YAPTIĞIMIZ HİZMETİ CUMHURİYET TARİHİ BOYUNCA VERMİŞ OLAN BAŞKA BİR İKTİDAR YOKTUR"

Güneydoğu'ya bizim vermiş olduğumuz hizmeti, on yıllarca, hatta Cumhuriyet tarihi boyunca vermiş olan bir iktidar yoktur. Güneydoğu'daki Kürt kardeşlerimin bu hali çok iyi değerlendireceğini biliyorum.