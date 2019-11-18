Erdoğan'dan hayatını kaybeden usta oyuncunun ailesine taziye telefonu

BİR süredir evinde tedavi gören 91 yaşındaki Yıldız Kenter, geçtiğimiz Cumartesi günü özel bir hastaneye kaldırıldı. Akciğer tedavisi gören usta oyuncu dün 19.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Cumhubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden usta sanatçı Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter'i telefonla arayarak taziye dileklerini iletti.

ALLAH'TAN RAHMET DİLEDİ

İletişim Başkanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter ile gerçekleştirdiği görüşmede, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilemiştir" denildi.

"BENİM HAYATIMDA YERİ FARKLI"

Usta oyuncunun ölüm haberiyle yıkılan ünlü isimler dün akşam hastaneye koştu. Hastaneye giden Müjdat Gezen, muhabirlere yaptığı açıklamada "Böyle zamanlarda konuşulacak sözcükler azdır ve klasiktir, üzgünüz diye. Mustafa Alabora ile benim hayatımdaki yeri çok farklı. Çünkü gencecik bir kızken bizim okulumuza öğretmen olarak Ankara'dan geldi. Aşağı yukarı 58 yıl oldu. 58 yıldır beraberliğimiz sürdü. Çok üzgünüm ya, konuşamıyorum. Bende çok anıları var, benim tiyatronun içinde iki salonu var, bir tanesi Yıldız Kenter Salonu, geçen sene o ben kutlama yaptık evinde. Onun 91'inci yaşını kutladık." dedi.Mustafa Alabora ise "Ben onun tiyatrosunda 4 sene oynadım. Her insan yaşamı boyunca keşke topluma bu kadar faydalı olsa. Nasıl bir oyuncu olduğun söylemek bizim haddimiz değil, dünya çapında bir oyuncuydu. Birçok ödülü var" şeklinde konuştu.