Erdoğan'dan gazeteciye sert yanıt

BİR gazetecinin dile getirdiği soruyu yanıtlayan Erdoğan, "FETÖ ağzıyla konuşuyorsun. Bu operasyonu yapanlar FETÖ'nün savcılarıydı, şu anda içerdeler. İstihbarat teşkilatlarının bu tür operasyonlara yönelik yetkileri vardır. ABD'nin Suriye'ye getirdiği 4 bin TIR silahı niye sormuyorsun? Niye bunun üzerinde durmuyorsun. Bunları kolay kolay karşınızda yutacak kimse yok" dedi.