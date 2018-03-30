Erdoğan'dan Fransa'ya çok sert tepki: Siz kimsiniz, haddiniz değil

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, SDG ile Türkiye arasında arabuluculuk yapabileceklerini söyleyen Fransa'ya sert tepki gösterdi. Erdoğan şunları söyledi:

"FREKANSI YÜKSEK BİR CEVAP VERDİM"

Fransanın tavından üzüntü duyuyoruz. Geçen hafta Macron ile konuştum baktım garip garip şeyler söylüyor. Biraz frekansı yüksek oldu ama gereken cevabı verdim. Bizi teröristlerle asla kabullenemeyeceğiz bir yere oturmak kimsenin haddine değil.

"SİZ KİM OLUYORSUNUZ"

Son dönemde Fransa'nın yanlış bulduğumuz tavrından fevkalade üzüntü duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Geçen hafta görüştüm. Baktım garip garip şeyler söylüyor. Kendisine biraz frekansı yüksek oldu ama söylemek zorunda kaldım. Bizim silahlı kuvvetlerimizi asla kabullenemeyeceğimiz bir yere oturtmak kimsenin haddine değil. Terör örgütleri mensupları dün bir kez daha en üst düzeyde ağırlayanlar bunun Türkiye'ye karşı husumet hamlesinden başka bir anlamı olmadığını bilmelidir. Aynı terörist grubu bu sabah güvenlik güçlerimize saldırmışlardır. 6 güvenlik korucumuz şehit olmuş, 4 askerimiz, 3 güvenlik korucumuz yaralanmıştır.

Fransa'dan haddini ve boyunu aşan açıklamalar geldi. Siz kim oluyorsunuz?