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Erdoğan'dan flaş Kayseri açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri'deki hain terör saldırısıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı

Erdoğan'dan flaş Kayseri açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri'deki hain terör saldırısıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı

17 Aralık 2016 Cumartesi 13:12
Erdoğan'dan flaş Kayseri açıklaması
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HAFTA içi dile getirdiği "milli seferberlik" ifadesini bu açıklamasında ikinci kez kullanan Erdoğan. "Bu terör örgütlerine karşı, milletimizle birlikte, bir milli seferberlik ruhu içerisinde hep birlikte kararlılıkla mücadele edeceğiz."dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'deki terör saldırısıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Terör eylemleri, asker ve polislerimizle birlikte 79 milyon vatandaşımızın tamamını hedef almaktadır. Türkiye, terör örgütlerinin ortak saldırısı altındadır. Özellikle bölücü terör örgütü, tüm imkanlarını kullanmaktadır. Eylemlerin biçimi ve hedefleri, bölücü terör örgütünün asıl gayesinin Türkiye'nin önünü kesmek, ayağına çelme takmak, gücünü ve enerjisini başka yönlere yoğunlaştırmak olduğunu tüm açıklığıyla ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Kayseri'deki terör saldırısına ilişkin bir açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Kayseri'de, çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu halk otobüsünü hedef alan bir canlı bomba saldırısı gerçekleştirildiğini, 13 şehidin ve 55 yaralının olduğunu belirtti.
Geçen cumartesi gecesi İstanbul Beşiktaş'ta yaşanan hadise neticesinde halen yüreklerin yanarken, Kayseri'de yapılan bu bombalı saldırının acıyı daha da artırdığını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Terör eylemleri, asker ve polislerimizle birlikte 79 milyon vatandaşımızın tamamını hedef almaktadır. Türkiye, terör örgütlerinin ortak saldırısı altındadır. Özellikle bölücü terör örgütü, tüm imkanlarını kullanmaktadır. Eylemlerin biçimi ve hedefleri, bölücü terör örgütünün asıl gayesinin Türkiye'nin önünü kesmek, ayağına çelme takmak, gücünü ve enerjisini başka yönlere yoğunlaştırmak olduğunu tüm açıklığıyla ortaya koymaktadır."

"Gün, hep birlikte Türkiye olma günüdür"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, maruz kalınan bu saldırıların, bölgede yaşanan olaylardan, özellikle Suriye ve Irak'taki gelişmelerden, hatta ekonomideki dalgalanmalardan bağımsız olmadığının bilindiğine işaret ederek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Bu terör örgütlerine karşı, milletimizle birlikte, bir milli seferberlik ruhu içerisinde hep birlikte kararlılıkla mücadele edeceğiz. Gün farklılıklar üzerinden kısır çekişmelerle enerjimizi heba etme, kavga etme değil, 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' ilkeleri çerçevesinde bir olma, beraber olma, kardeş olma, hep birlikte Türkiye olma günüdür. Kayseri'deki saldırıda hayatlarını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza Rabbimden acil şifalar niyaz ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun."

 
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Anahtar Kelimeler:
KayseriPatlamaErdoğanIrakSuriye
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