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Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan DEİK Genel Kurulu'nda konuştu. İşte detaylar

Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan DEİK Genel Kurulu'nda konuştu. İşte detaylar

21 Nisan 2018 Cumartesi 15:19
Erdoğan'dan flaş açıklamalar
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CUMHURBAŞKANI Erdoğan, "Türkiye'yi 1 trilyon dolar dış ticaret, 2 trilyon dolar milli gelir düzeyine çıkartma hedefimiz var." dedi.
 
"2023 hedeflerimize ulaşmak için Türkiye'nin mevcut büyüklüğünü yaklaşık 2 kat daha artırmamız gerekiyor." diyen Erdoğan, "Türkiye'nin bu hedefine ulaşabilmesi için aşması gereken teknik ve psikolojik bir takım engeller var." ifadesini kullandı.
Erdoğan, "Yurt içi ve dışında ekonomimiz ile değerlendirme yapan kimi çevrelerin önümüze çıkardığı soru işaretlerini etkisiz hale getirmenin yolu; teknoloji ve sermaye konusunda yeni yaklaşımlar geliştirmekten geçiyor. Yüksek teknoloji yatırımları bunların başında geliyor." diye konuştu.
 
"Her kim işini, ticaretini, yatırımlarını büyütmek, geliştirmek, yaygınlaştırmak için değil de para kaçırmak için böyle bir yola tevessül ediyorsa kimse kusura bakmasın onu da affetmeyiz. " diyen Erdoğan, şöyle konuştu:
 
"Sadece bizim değil, 81 milyon vatandaşımızın eli, böylesi bir yola tevessül edenlerin hem bu dünyada hem de öteki dünyada yakasında olacaktır. Bu ülkenin ve bu milletin imkanlarıyla büyüyüp gelişen herkese yakışan, kazancını da aynı yolda kullanmaktır. Bir kez daha söylüyorum. Bu sözlerim yurt dışında yatırım yapanlara değil, yurt dışına varlık kaçıranlar varsa onlaradır.
 
Yanlış anlaşılmasın ama burada mesele para kazanmak değil, kazanılan parayla ne yapıldığıdır. Bunun üzerinde durmamız lazım. Ülkenin yatırıma ihtiyacı olduğu bir dönemde iş adamı parasını yastık edip üstünde uyumayı veya bu anlama gelecek alanlara yönelmeyi tercih ediyorsa, sorumluluklarının farkında olup olmadığını öncelikle bir düşünmesi lazım. Hele hele parasını alıp yurt dışına gidene zaten söyleyecek sözümüz kalmıyor."
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zaman zaman kulağımıza birilerinin Olağanüstü Hal uygulamasını bahane ederek iş dünyasının yatırım şevkini kırmaya çalıştığı yönünde şikayetler geliyor. Buradaki arkadaşlarımız başta olmak üzere, tüm iş dünyamıza sesleniyorum, Allah aşkına Olağanüstü Hal'in terörle mücadele dışında kullanılması bugüne kadar kesinlikle olmuş mudur?" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
DEİK Genel KuruluErdoğanAÇIKLAMA
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