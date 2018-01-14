Erdoğan'dan flaş açıklamalar

CUMHURBAŞKANI Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Yozgat bir şehitler diyarıdır. Şehit olan, gazilikle şereflenen niceleri var.

15 TEMMUZ

O gece Yozgat'ta darbecilerin en küçük bir faaliyeti olamadı. Sizler Ankara ve İstanbul'da da mücadelenin en ön saflarında yer alıyordunuz.

Yozgat, 15 Temmuz gecesi sokağa ilk çıkan şehirlerimizden biriydi ve 14 şehit verdi. Yozgat tarih boyunca ülkesi ve milleti için büyük hizmet yapmıştır. Ama karşılığını alamamıştır. Bugüne kadar Yozgat'a 11 katrilyon liralık yatırım yaptık. Daha önce kimsenin aklından geçmeyen hizmetleri Yozgat'a getirdik.