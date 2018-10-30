Erdoğan'dan donarak şehit olan askerlerle ilgili ilk açıklama geldi

CUMHURBAŞKANI Erdoğan donarak şehit olan askerlerimiz ile ilgili konuştu. Kılıçdaroğlu'nun sözlerine cevap veren Erdoğan, "Elbisesi yoktu falan Bay Kemal buralarda uğraşıyor. Bak benim dedem Sarıkamış'ta donarak şehit oldu. Şehadetin içerisinde kurşunla şehadete yürümek de var donarak şehadete yürümek de var.'' dedi.

Erdoğan açıklamasında şunları söyledi:

"BENİM DEDEM DE SARIKAMIŞ'TA DONARAK ŞEHİT OLDU"

Tunceli'de 2 askerimiz donarak şehit oldu. İçişleri Bakanımız detayları sabah anlattı. Elbisesi mi yoktu falan Bay Kemal buralarda uğraşıyor. Bak benim dedem Sarıkamış'ta donarak şehit oldu. Kurşunla şehit olmak da var, donarak olmak da. Bize elbise falan filan bunu anlatma.

"ASKERİMİZİN TÜM TEÇHİZATI EN MODERN TEÇHİZATTIR"

Askerimizin tüm teçhizatı en modern teçhizattır. Sen bilmeden ne anlatıyorsun ya? Birkaç oy alayım diye milleti neden kandırıyorsun ya?

KILIÇDAROĞLU'NA SERT SÖZLER

Bu milleti, bu devleti küçümsemeye hakkın yok? Senin şehadet gibi bir inancın yok ya? Aileleri şehadete inanmış. Ama sende bu yok. Bittin, gittin ya. Bir şey yapamayacaksın. 15 Temmuz gecesi tanklardan kaçıp Bakırköy Belediye Başkanı'na sığınan adamsın. Bu millet artık seni biliyor. 31 Mart'ta CHP de, millet de senden kurtulacak.