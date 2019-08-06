banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

Son Dakika

Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: S-400 tercihi stratejik değil, ticari

Erdoğan, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına yönelik eleştirilere cevap verdi. Hava savunma sistemi ticareti üzerinden Türkiye'nin Batı'yla ilişkisinin sorgulanmasının yanlış olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı, "Türkiye stratejik değil, tamamen ticari bir tercihte bulunmuştur" ifadesini kullandı.

GÜNDEM 06.08.2019, 13:44 Melike Temir
Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: S-400 tercihi stratejik değil, ticari
banner404

BEŞTEPE'deki 11. Büyükelçiler Konferansı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına ilişkin olarak da değerlendirmelerde bulunan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "S-400'ler üzerinden Türkiye'nin Batı'yla ilişkisinin sorgulanması yanlıştır. Türkiye stratejik değil, tamamen ticari bir tercihte bulunmuştur. Ülkemizi bu tercihe zorlayan da müttefiklerinin uzlaşmaz tavrıdır. Ortak komite dahil, her türlü gayreti sergiledik."

"KİMSE KİMSEYİ ALDATMASIN"

"S-400'lerin NATO'ya ve F-35'lere zarar vereceğine dair hiçbir somut veri yoktur. Kimse kimseyi aldatmasın."

NATO GENEL SEKRETERİ'NDEN S-400 AÇIKLAMASI: ENTEGRE ETMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ

Cuma günü Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı hava savunma sistemine ilişkin açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO, S-400 sistemini herhangi bir üye ülke savunma sistemine entegre etmeyi planlamıyor" demişti. 

#Erdoğan #S-400 #Rusya #türkiye #cumhurbaşkanı
Yorumlar (0)
35°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
Namaz Vakti 06 Ağustos 2019
İmsak 04:27
Güneş 05:59
Öğle 13:08
İkindi 16:55
Akşam 20:07
Yatsı 21:33
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Liverpool 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0
banner440
Günün Karikatürü Tümü
ineeeeeek
banner545