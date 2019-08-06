Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: S-400 tercihi stratejik değil, ticari
Erdoğan, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına yönelik eleştirilere cevap verdi. Hava savunma sistemi ticareti üzerinden Türkiye'nin Batı'yla ilişkisinin sorgulanmasının yanlış olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı, "Türkiye stratejik değil, tamamen ticari bir tercihte bulunmuştur" ifadesini kullandı.
BEŞTEPE'deki 11. Büyükelçiler Konferansı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına ilişkin olarak da değerlendirmelerde bulunan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "S-400'ler üzerinden Türkiye'nin Batı'yla ilişkisinin sorgulanması yanlıştır. Türkiye stratejik değil, tamamen ticari bir tercihte bulunmuştur. Ülkemizi bu tercihe zorlayan da müttefiklerinin uzlaşmaz tavrıdır. Ortak komite dahil, her türlü gayreti sergiledik."
"KİMSE KİMSEYİ ALDATMASIN"
"S-400'lerin NATO'ya ve F-35'lere zarar vereceğine dair hiçbir somut veri yoktur. Kimse kimseyi aldatmasın."
NATO GENEL SEKRETERİ'NDEN S-400 AÇIKLAMASI: ENTEGRE ETMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ
Cuma günü Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı hava savunma sistemine ilişkin açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO, S-400 sistemini herhangi bir üye ülke savunma sistemine entegre etmeyi planlamıyor" demişti.
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