Erdoğan'dan dikkat çeken EURO 2024 yorumu: Masraftan kurtulmuş olduk

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Edoğan, Almanya ziyareti dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Türkiye ve Almanya'nın aday ülkeler olduğu EURO 2024'ün Almanya'da düzenlemesiyle ilgili "Çok modern ve kilometre olarak çok daha iyi tesislerimiz var. Hayırlı olsun. Neticede masraftan kurtulmuş olduk." diyerek dikkat çeken bir yorumda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EURO 2024 ile ilgili gazetecilere yaptığı açıklama şöyle;

"ÇOK DA ÖNEMSEMEDİM, NETİCEDE MASRAFTAN KURTULMUŞ OLDUK"

"Açık konuşayım. Çok da önemsemedim. Bu hep böyle dönüyor. İki dünya kupasını veriyorsun, bir Avrupa kupasını veriyorsun. Aynı ülkede bunu yapıyorsun. Türkiye'ye gelince şöyle böyle diyorsun. Tesis ise bizim şu anda Almanlardan geri kalan bir halimiz yok. Çok modern ve kilometre olarak çok daha iyi tesislerimiz var. Hayırlı olsun. Neticede masraftan kurtulmuş olduk."