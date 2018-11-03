Erdoğan'dan Danıştay'a sert tepki: Kararlılığımızı artırıyorsunuz

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampusu'nda düzenlenen Türkiye Gençlik Zirvesi'nde konuşuyor. Erdoğan, Danıştay'ın 'andımız' kararı ile ilgili olarak "Tartışmalar kararlılığımızı artırıyor" yorumunu yaptı.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"GENÇLERLE İLGİLİ ÇALIŞMA GRUBU KURACAĞIZ"

Politika kurullarından birisinin bünyesinde, gençlerle ilgili bir alt çalışma grubu oluşturulmasını gündemimize alabiliriz. Gençlerin gerisinde kalan değil, onların önünü açan, onlara rota çizen bir anlayışla çalışmalarımızı yürütmeliyiz.

"RAMİ KIŞLASI'NI EN BÜYÜK KÜTÜPHANE HALİNE GETİRİYORUZ"

Biz gençlerin hayal dünyasını yasaklarla çevrelemeyi değil alabildiğine genişletmeyi hedefliyoruz. Şu anda 81 vilayetimizin tamamında hamdolsun üniversitelerimiz var. Şimdi niteliği arttırmamız lazım, buna gayret etmemiz lazım. Hepimizin ortak sorumluluğu, gençlerimizin terör, şiddet, uyuşturucu ve nihilizm bataklığına düşmeyecekleri bir zemini hazırlamaktır.

Rami Kışlası'nı Türkiye'nin en büyük kütüphanelerinden biri haline getiriyoruz."