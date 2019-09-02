Erdoğan'dan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelmeyen barolara tepki

ADLİ Yıl Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törene katılmayan barolara tepki gösterdi. Erdoğan, "Bir takım barolar adli yıl açılışını sırf mekanından dolayı provoke ediyor. Bu gazi mekan milletimizin evidir. Bu gazi mekan, konferans salonu, sergi salonu, camisi, 15 Temmuz Anıtı, tamamlanmak üzere olan kütüphanesi ve inşası süren müzesiyle, milletimizin, dolayısıyla da tüm kurumlarımızın evidir" diye konuştu.

"YARGITAY BAŞKANI VE TBB BAŞKANIMIZI TEBRİK EDİYORUM"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gittikleri için tepki ile karşılanan Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nu da tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yargıtay ve TBB Başkanımızı, bu bağnaz ve provokatif dayatmalara karşı gösterdikleri dirayetli ve demokratik duruş sebebiyle tebrik ediyorum" dedi.