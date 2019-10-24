Erdoğan'dan çok sert sözler: Vakti saati geldiğinde o kapılar açılır

105. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği ülkelerine yönelik sert ifadeler kullandı. Mültecilerle ilgili AB ülkelerinin tutumunu eleştiren Erdoğan, "Kapıları açarız deyince tutuşuyorlar. Vakti gelince o kapılar da açılır" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

"Yeni kaymakamlarımıza görev hayatlarında başarılar diliyorum. Bizim gözümüzde başarılı kaymakam, görev yaptığı ilçeden ayrıldıktan sonra da uzun yıllar ismi hayırla anılan kişidir.

Siz Cumhurbaşkanınızın gören gözü duyan kulağı konuşan dili olmalısınız.

Şimdi yine uluslararası bir mücadele içindeyiz. Yedi düvel saldırıyor, biz dimdik ayakta durmaya devam ediyoruz. Kolay değil 911 bin km sınır. Bu bağıranlar , çağıranlar , konuşanlar burada hiç sınırı var mı? Yok. Sınırımızda taciz yapılıyorsa. Gerekeni yaptık, yapacağız.

Cezayir'de bir o kadar insanı öldüreceksin. Utanmadan sıkılmadan bize akıl vereceksin. Önce bir aynaya bakın.

Ecdadımız tarihi süreç boyunca vakarlı duruşundan taviz vermemiştir. Ecdadımızın vakarlı duruşundan asla taviz vermeyiz.Küresel düzeyde yeniden yapılanma sancıları yaşanan dönemin mücadele alanı Suriye topraklarıdır.

Suriye krizinin başladığı günden bberi sınırlarımızın güvenliğini sağlama çabası içinde olduk. 2015'te G20 Zirvesi'nde dünya liderlerine güvenli bölge teklifini sunduk. Bu konu gündemimize yeni girmedi. Obama döneminde girdi.

Avrupa'dan yükselen ve buram buram riyakarlık kokan sözlerin bizim nazarımızda bir değeri yoktur. Avrupa Birliği'nin sonu işte bu samimiyetsizliği, ikiyüzlülüğünden gelecek. Kapıları açarız deyince tutuşuyorlar. Vakti saati gelince bu kapılar açılır. Hadi bakalım yüz binleri bir de siz ağırlayın. Bu iş nasıl oluyormuş sizleri de bir görelim."