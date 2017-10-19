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Erdoğan'dan çok net mesaj: 3 başkan en kısa sürede istifasını verecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanlarının istifa süreciyle ilgili olarak "Üç belediye başkanı istifasını verdi, üçünün de en kısa sürede istifalarını vereceğine inanıyorum." dedi

Erdoğan'dan çok net mesaj: 3 başkan en kısa sürede istifasını verecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanlarının istifa süreciyle ilgili olarak "Üç belediye başkanı istifasını verdi, üçünün de en kısa sürede istifalarını vereceğine inanıyorum." dedi

19 Ekim 2017 Perşembe 15:59
Erdoğan'dan çok net mesaj: 3 başkan en kısa sürede istifasını verecek
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Belediye başkanları istifa etmezse bedeli ağır olur" lafının kendisine ait olmadığını belirterek "Ben gereği yapılır dedim." dedi. Erdoğan ayrıca istifaların da en kısa sürede geleceğini söyledi.

İşte Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

" Nijerya ile  BM ve  İslam İşbirliği Teşkilatı içinde işbirliği halindeyiz. Önümüzdeki günlerde daha da güçlendireceğiz. Bakan arkadaşlarımız kendi aralarında görüştü biz de mevkidaşımla görüştük. Boko Haram örgütü  Nijerya'da oradaki mağdur insanların hayatına mal oldu. Ülkenin kuzeyinde 1,5 milyon insan yerlerinden edildi. Bizim nazarımızda FETÖ'nün de Boko Haram'ın da farkı yoktur. Masumlara zarar veriyorlar. Nijeryalı kardeşlerimize her türlü desteği vermeye hazırız. Aziz kardeşim Buhari'ye de bildirdim.

FETÖ'YE KARŞI İŞBİRLİĞİNİ KONUŞTUK

FETÖ'nün eğitim kurumlarını kendilerine militan yetiştirmek için kullandığını çok iyi biliyoruz. FETÖ'ye karşı işbirliğini bugün konuştuk.  Nijerya ifade ettiğim gibi 182 milyon nüfusuyla en önemli güç merkezlerinden biri. Aynı zamanda son derece dinamik bir ekonomiye sahip."

NİJERYA'DA VE TÜRKİYE'DE BU İRADE MEVCUT

Türk özel sektörünün  Nijerya'ya ilgili günbegün artıyor. Özellikle mütehahitlik firmalarımızın ünü  Nijerya'da artıyor. Başta elektrik olmak üzere enerji alanında işbirliğini ele aldık.  Türkiye'nin önemli tecrübeye sahip olduğu bu alanda işbirliği yapabiliriz. Ben buradan iş adamlarımızı  Nijerya'da yatırım yapmaya davet ediyorum. Ayrıca  THY'nin sefer sayılarını arttırmasıyla ilişkimizi geliştireceğine inanıyorum. TİKA  Nijerya'da koordinasyon ofisi açmayı düşünüyor. Bir  Nijerya atasözü der ki "rüzgar olmadan ağaz oynamaz. Güçlü siyasi irade olmadan ilişkiler ilerlemez." Hamdolsun ki  Nijerya'da da  Türkiye'de de bu irade mevcuttur. D-8 zirvesini daha güçlü hale getirmenin gayreti içerisindeyiz. Yarın bizim de katılımımızla  İstanbul'da gerçekleşecek. Teşekkür ediyorum.

BAŞKANLARA İSTİFA UYARISI: VERMEYEN İÇİN GEREĞİ YAPILIR

Belediye Başkanların istifasıyla ilgili Erdoğan, gereği neyse o yapılır dedim. Gereğini yapacaklarını umut ediyorum ve yapılmasını bekliyorum. İstafasını vermeyen için gereği yapılır. Üç başkan en kısa sürede istifalarını verecekler."

NİJERYA CUMHURBAŞKANI'NIN AÇIKLAMALARI:

"Öncelikle sıcak karşılama için  Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum. D-8 zirvesi için  Türkiye'de bulunuyoruz. Kabinemin güçlü üyeleriyle  Türkiye'ye geldim.  Türkiye'deki büyükelçiliğimiz de katkıda bulunarak iki ülke arasındaki üst düzey toplantılar gerçekleştirdik. Yatırım açısından yoğun bir işbirliğimiz var. Sayın  Cumhurbaşkanı'na şunu ifade etmek istiyorum, Türk iş adamlarının ülkemize gelmesi ve  Nijerya'nın potansiyelinden faydalanılmasını bekliyoruz. Elimizde kaynaklar var fakat bunları değerlendirecek kişilere ihtiyacımız var."

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip ErdoğanIstifaBelediye BaşkanıMelih Gökçek
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