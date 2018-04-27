Erdoğan'dan CHP'ye çok sert 15 vekil tepkisi!

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ''Bu ülkede diktatör görmek isteyen, bir gecede 15 milletvekiline; partisine, kamuoyuna ve milletimize hiçbir makul gerekçe göstermeden, siyaset mühendisliği ürünü yöntemlerle zorla parti değiştirenlere bakmalıdır'' diyerek CHP'ye tepki gösterdi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

''Erken seçim kararında o dar zamanda tüm istişare kanallarını harekete geçirdik. Grup konuşmamın ardından başlayarak Sayın Başbakan ile grup başkanvekillerimizle hukukçularımızla sürekli istişare halinde olduk. Siyaset tek kişilik bir oyun olsaydı o zaman ne bunca insana emeğe ihtiyaç kalırdı.

''BU ÜLKEDE DİKTATÖR GÖRMEK İSTEYEN CHP'YE BAKSIN''

Siz bakmayın bazılarının AK Parti'yi tek adamlıkla suçlamalarına. Bu ülkede diktatör görmek isteyen, bir gecede 15 milletvekiline; partisine, kamuoyuna ve milletimize hiçbir makul gerekçe göstermeden, siyaset mühendisliği ürünü yöntemlerle zorla parti değiştirtenlere bakmalıdır. Bunları sen seçmedin millet seçti bunları sen ağlatarak kendi evinden kabul edemeyeceği bir yere ihraç ediyorsun gönderiyorsun. Diktatörler bunu yapar. 24 Haziran seçimleri durduk yere ortaya çıkmış değildir. Türkiye bu noktaya gerçekten çok hayati tarihi hadiselerin ardından ulaşmıştır. Biz terör örgütleriyle mücadele ederken birilerinin de başka hesaplar içinde olduğunu 15 Temmuz darbe girişimiyle müşahede ettik.

''HODRİ MEYDAN MI DİYORSUN? İŞTE MEYDAN, ÇIK''

Ana muhalefet partisinin eskiden beri sergilediği hadi seçime gidelim kuru sıkı efelenmelerini ciddiye almıyorduk. MHP'nin yaptığı erken seçim çağrısı üzerinden önemle durmamız gereken farklı bir iklimin oluşmasına yol açtı. Hodri meydan mı diyorsun? İşte meydan, çık. Şartlar bizi erken seçim çağrılarını daha fazla karşılıksız bırakamayacağımız bir noktaya getirdi.

''ARTIK 2 KONGREMİZ VAR, BİRİ İZMİR DİĞERİ İSTANBUL''

Artık 2 kongremiz var. Bir tanesi İzmir bir tanesi de İstanbul. Kadın Kollarımız Gençlik Kollarımız da kongrelerini aynı heyecanla tüm Türkiye'de gerçekleştirdiler. AK Parti'yi milletimizle birlikte kurduk.

"BURADAN İLAN EDİYORUM, YİNE BAŞARAMAYACAKSINIZ"

Ne şekilde bu noktaya gelinmiş olursa olsun erken seçimleri, milletimizle bir kez daha hasbihal etme, yaptıklarımızı hatırlatma, yapacaklarımızı anlatma vesilesi olarak görüyoruz. Sadece geçtiğimiz 7-8 günde yaşanan hadiseler dahi milletimize kimlerin kendisi için çalıştığını kimlerin sürekli kumpas, tezgah, oyun peşinde koştuğunu göstermiştir. Şimdi tüm umutlarını 24 Haziran'a bağladılar. Muhalefetin bu ülkede Soros'ları çoktur. Bunlar sadece içeriden değil dışarıdan destekli Soros'lardır. Buradan ilan ediyorum yine başaramayacaksınız.

"ADAY BULAMAZSIN ÇÜNKÜ SENDEN DAHA İYİSİ YOK"

Ana muhalefetin başındaki zat kendine göre Cumhurbaşkanı yanımı yapıyor. Sen bu tanıma en iyi uyan insansın. Sen bu tanımın ya kendisisin yumuşaksın ekonomiyi çok iyi biliyorsun gel aday ol. Hala arayıştasın. Bulamazsın çünkü senden daha iyisi yok. Sende her numara var. Sabah başkasın akşam başkasın. Çok yumuşaksın. Herhalde bir tane bulacaktır. Bunların ne projeleri ne vizyonları var.''