Erdoğan'dan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun sözlerine sert tepki

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun " Türkiye'nin beka sorunu yok YPG bize saldırmaz" sözlerine yanıt verdi. Beka sorunu konusuna vurgu yapan Erdoğan, "Türkiye'nin aslında en önemli sorunu beka sorunu ile birlikte bir muhalefet sorunudur. Türkiye bir muhalefet sorunu yaşamaktadır. Şu anda kendi kendisi ile çelişen bir ana muhalefet lideri var." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"BAY KEMAL, YPG TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİL DİYOR"

(Kılıçdaroğlu'nun 'Türkiye'nin beka sorunu yok YPG bize saldırmaz' videosu gösterildikten sonra) Türkiye'nin aslında en önemli sorunu beka sorunu ile birlikte bir muhalefet sorunudur. Türkiye bir muhalefet sorunu yaşamaktadır. Şu anda kendi kendisi ile çelişen bir ana muhalefet lideri var. 31 Mart seçimleri normal bir seçim olmaktan çıkartıyor bu durum. 100'ün üzerinde benim vatandaşım askerim şehit olacak sen bunu beka sorunu olmaktan çıkartacaksın. Daha da öte bu bölgeye 23 bin TIR silah, mühimmat, araç gereç geldi. Peki Irak'tan bunlar kime geldi YPG'ye PYD'ye geldi. Bunlar PKK'nın yan kolu. Bunlar bu mühimmatı nerede kullanıyor Kuzey Suriye'de kime karşı bize karşı kullanıyor. Bizim bir Cerablus, bir Afrin operasyonumuz olduysa bunun sebebi açılan terör koridaronu beka sorununu ortadan kaldırmak için yarma harekatı yapıp Zeytin Dalı Harekatı ile o işi yok etme yoluna gittik. Biz Kobani'de bile oradaki Kürt kardeşlerimizi Türkiye'de kabullendik ve hala onlara ev sahipliği yapıyoruz. Hala YPG'yi bir terör örgütü olmaktan dışlıyor. Yani Bay Kemal YPG bir terör örgütü değil diyor. YPG demek PKK demektir. Halkımız bunu artık biliyor. ABD'li senatörler bile anlattık anlattık sonunda anladılar.

"KAYYUMUN NE DENLİ FAYDALI OLDUĞUNU YAŞAYARAK GÖRDÜK"

Geçmişte yaşananlar bizim için önemli bir ders. 31 Mart'tan sonraki süreçte benzer şeyler yaşanırsa bu işi anında yargıya götürür anında kayyumlar için yolu açarız. Kayyumun ne denli faydalı olduğunu yaşayarak gördük. Biz belediyelere destek veriyor muyuz veriyoruz. Bu Kandil'e gönderiliyorsa veya teröristlere destek olarak verenlere iyi yapıyorsunuz aynen yolunuza devam edin mi diyeceğiz hayır. Hemen işlem başlatıp kayyumlarımızı atayacağız. Bunun en güzel örneği Diyarbakır'dır. Yakın zamanda gidip gördüyseniz bütün caddeler ışıl ışıldır, dört gidiş dört geliş yollar vardır. Gençliğin rahatlıkla oturduğu oralarda birbirleriyle sohbet ettiği kafeteryalar oluşmuştur. Öbür yanda Dicle piknik alanları oluşmuştur. Kurşunlu Camii inşa edilmiştir. Sur içi denilen bölgeler elden geçirilmiştir. Buralar kentsel dönüşümle yeniden sahiplerine yapılarak teslim edilmiştir. Şırnak aynı şekilde Van aynı şekilde Hakkari aynı şekilde bütün bölgede değişim dönüşümler kayyumların gayretleri ile bugünkü hale gelmiştir. Bunlar sizin de aracılığınızla milletimize gösterilmesi büyük önem arz ediyor.

"KÜRDİSTAN DİYENLERLE YANYANA OLACAKSIN"

Bu kadın şirazesinden çıkmış. Ben daha önce Denizli'deydim. 30 bini aşkın Denizlili kardeşlerim vardı. Orada böyle bir ifade kullanıp kullanmadığımı Denizlili kardeşlerim ruberu biliyorlar. Zaten Bay Kemal yalancı. Man adaları diye bir şey tutturdu Bay Kemal. Ben ve ailem dava açtık. Bu davaları kazandık. Henüz paraları tahsil etmedik. Bu paraların ödenmesi için CHP'li milletvekilleri yardım sandığı kurdular. Ben bunu inşallah Mehmetçiği Güçlendirme Vakfı'na vereceğim dedim. Bunun onayı gerekiyor, parayı tahsil edeceğiz. Meral Hanım, Tayyip Erdoğan'ın ne olduğunu çok iyi bilir. Meral Hanım istikamet üzere yaşayan birisi değildir. O da yalancıdır. Bir ara genel başkanlıktan ayrılıyorum dedi, sonra ne oldu? Geri geldi. Meral Hanım, Tayyip Erdoğan halkına terörist diyecek kadar istikametini kaybetmemiştir. Ey Meral Hanım Türkiye'de Kürdistan diye bir yer var mı? Sen bunu nasıl kabul edeceksin? Hem bunu kabul edeceksin hem de Kürdistan diyenlerle yanyana olacaksın.

Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2019, 07:24