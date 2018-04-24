Erdoğan'dan CHP-İYİ Parti işbirliği ve Gül'ün adaylığına ilk yorum

TBMM'de düzenlenen 23 Nisan resepsiyonuna katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, 15 CHP'li vekilin İYİ Parti'ye geçmesiyle ilgili 'Güneş Motel'den daha beter' dedi. Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün aday olacağını düşünüp düşünmediği sorusuna, "O benim sorunum değil. Bilemem." karşılığını verdi.

İYİ PARTİ - CHP İŞBİRLİĞİYLE İLGİLİ İLK KEZ KONUŞTU

CHP'den İYİ Parti'ye 15 milletvekilinin geçmesiyle ilgili gelen soru üzerine ise Erdoğan konuyla ilgili ilk değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan CHP - İYİ Parti işbirliğiyle ilgili "Demokrasi nezaketiyle bağdaşmaz. Güneş Motel olayından daha beter bir durum!" dedi.

İşte Erdoğan'ın konuyla ilgili sözleri:

Bunun ötesinde senin 15 milletvekilin partinden ayrılıyor, sözde İYİ Parti'ye geçiyor. Sözde İYİ Parti'de, bugün onların koltuklarında o geçenler var mıydı? Bugün oraya onlar oturdu mu? Bu nasıl bir iş? Bunun ahlaki bir yanı olabilir mi? Bunun Güneş Motel olayından çok daha öte bir durumu söz konusu? Parlamentomuzun bu duruma düşmesi, bizim için gerçekten bir felaket.

"YSK, KARARI CUMARTESİ GÜNÜ VERSEYDİ 15'LER OLAYI OLMAZDI"

YSK, mesala kararı cumartesi de verebilirdi. YSK kararı cumartesi verseydi belki o zaman bu 15'ler olayı olmayabilirdi. Gerek sözde İYİ, gerekse CHP bu zor duruma düşmeyebilirdi.

GÜL'ÜN OLASI ADAYLIĞIYLA İLGİLİ SORUYA CEVAP: BUNU ONA SORUN

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün olası adaylığı ile ilgili sorulan soruya ise Erdoğan, "Bunu ona sorun" yanıtını verdi.

GÜNEŞ MOTEL OLAYI NEDİR?

5 Haziran 1977'de gerçekleştirilen genel seçim sonrasında Bülent Ecevit liderliğindeki Cumhuriyet Halk Partisi, oy oranını %8 , milletvekili sayısını da 28 arttırmıştı. 213 milletvekiline sahip CHP grubu, bu başarısına rağmen tek başına hükûmet kuracak çoğunluğa sahip değildi. Ecevit azınlık hükûmeti olarak kurduğu 40. Türkiye Hükûmeti'ne mecliste güvenoyu alamadı. Ardından Süleyman Demirel liderliğinde Adalet Partisi, Millî Selamet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi'nden oluşan ve II. Milliyetçi Cephe olarak adlandırılan 41. Türkiye Hükûmeti'ni kurdu. 11 Aralık 1977'deki yerel seçimlerde de CHP birinci parti olarak çıkınca AP içinde eleştiriler başladı.

Bülent Ecevit AP'den istifa eden 12 vekille, CHP'li İstanbul Belediye Başkanı Aytekin Kotil'in organizasyonuyla belediyeye ait Florya'daki Güneş Moteli'nde görüştü. 12 vekile CHP'ye geçişleri karşılığında bakanlık önerilmişti. CHP lideri Ecevit bu görüşmelerde Tuncay Mataracı, Şerafettin Elçi, Mete Tan, Hilmi İşgüzar, Orhan Alp, Hasan Korkut, Cemalettin İnkaya, Ali Rıza Septioğlu, Oğuz Atalay, Enver Akova, Ahmet Karaaslan ve Güneş Öngüt ile görüştü. 9 AP'li vekil istifa ederek hükümetten desteklerini çekti. Onları Elazığ Bağımsız Milletvekili Ali Rıza Septioğlu ve AP'li Enver Akova ve Ahmet Karaaslan takip etti.