Erdoğan'dan Bülent Tezcan'a 50 bin liralık tazminat davası

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, CHP Sözcüsü Bülent Tezcan'a 50 bin liralık tazminat davası açtı.

''50 BİN LİRALIK MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇTIK''

Erdoğan'ın avukatlarından Hüseyin Aydın, Tezcan'da tazminat davası açtıklarını sosyal medya hesabı Twitter'dan duyurdu.

Aydın, şunları yazdı:

" CHP Sözcüsü Bülent Tezcan hakkında dün yaptığımız şikayetten sonra bugün de 50 bin TL'lik manevi tazminat davası açtık. Sayın Tezcan, yasal haklarımızı kullanmamız üzerine soruşturma açılmasını faşist diktatörlük iddiasına dayanak gösterebilmiştir. Bir ülkenin Cumhurbaşkanının hakkını mahkemelerde arıyor olması, o ülkenin demokratik hukuk devleti olduğunun alamet-i farikasıdır.

Demokratik hukuk rejimleri, herkesin istediğini söyleyebildiği,hakaret edebildiği rejimler değildir.

İfade hürriyetinin sınırlarından biri, başkalarının onur, şeref ve saygınlığının korunmasıdır.

Tezcan'ın açıklamaları, emsal yargı kararları dikkate alındığında ifade hürriyetinin sınırlarını aşan ve hakaret teşkil eden açıklamalardır. Elbetteki bu nitelikteki açıklamaların hukuk çerçevesinde bir yaptırım olacaktır. Yapmaya çalıştığımız da hukukun işletilmesinden ibarettir."

TEZCAN HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan hakkında Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki yaptığı konuşmada kullandığı ifadeler nedeniyle ' Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten suç duyurusunda bulunmuş ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Tezcan hakkında soruşturma başlatmıştı.