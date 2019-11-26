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Erdoğan'dan bir EYT açıklaması daha: Herkes kabul edecek

EYT tartışmalarına son noktayı koyan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan konu hakkında yeni bir açıklama daha geldi. Erdoğan, "Ülke ekonomisini çökertmeye dönük nasıl bir adım olduğunu herkes kabul edecek. Bunun, ülkemize bir kazanımı yok, kaybettirir" dedi.

GÜNDEM 26.11.2019, 12:01
Erdoğan'dan bir EYT açıklaması daha: Herkes kabul edecek
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı "Yapmayacağım, seçim kaybetsem bile bu işte yokum" açıklamasıyla emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) tartışmalarına son noktayı koymuştu. EYT hakkında yeni bir açıklama daha yapan Erdoğan, "Bunun, ülkemize bir kazanımı yok, kaybettirir" dedi.

Erdoğan EYT hakkında şu açıklamayı yaptı:

"EYT konusu; fazla uzun sürmez, kısa bir süre sonra bu olayın nasıl bir manipülasyon, ülke ekonomisini çökertmeye dönük nasıl bir adım olduğunu herkes kabul edecek ve bunun karşısında durmaya başlayacak. Bunun, ülkemize bir kazanımı yok, kaybettirir."

EYT NEDİR?

Bir kişinin hangi koşullarda emekli olacağı, kanuna göre belirlenir. 2008'den önce SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı olmak üzere üç ayrı kurum ve kanun söz konusuydu.

Bu tarihten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu adı altında birleştirildi. Örneğin ilk kez 30 Nisan 2008'de SSK'lı olan bir erkek 60 yaşında, 7 bin prim günüyle emekli olabilirken, bir gün sonra yani 1 Mayıs 2008'de SSK'lı olan bir erkek 7 bin 200 prim günüyle emekli olabilir hale geldi. Yani bir gün geç sigortalılık 200 gün fazla çalışmayı gerektirdi. 9 Eylül 1999'da da 4447 sayılı Kanun hayata geçerken, bu tarihten önce sigortalı olanlar için de kademeli bir yaş şartı devreye sokuldu.

9 Eylül 1999 ve sonrasında sigortalı olan erkekler için 60, kadınlar için 58 yaş şartı getirildi. Yani, bir gecede emekli olmak için belirli bir yaşı doldurmak zorunda kaldılar. Ve sorun tam da bu noktada başladı. 1999'da sisteme acil müdahale gerekiyordu ve neredeyse bir gecede şartlar değişti. Sonuçta 'emeklilikte yaşa takılanlar' oluştu.

NE KADAR EYT'Lİ VAR

EYT'lierin sayısı yaklaşık 6 milyon kişi civarında olup hemen emekli olabileceklerin sayısı ise 1 milyon kişinin üzerinde. EYT'lilere emeklilik imkanı tanınmasının sosyal güvenlik sistemine maliyeti ise 10 yılda 700 milyar liranın üzerinde olacağı da tespitler arasında. Ancak emeklilikte yaşa takılanlara göre düzenleme yapılsa sadece 700 bin kişi hemen emekli olabilecek.

#Erdoğan #EYT #EYT tartışmaları
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