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Erdoğan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü. Erdoğan, Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

GÜNDEM 14.10.2019, 16:09
Erdoğan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.  Görüşmede Erdoğan, Bahçeli’ye atlattığı rahatsızlık dolayısıyla geçmiş olsun temennisinde bulundu.Görüşmeye dair yayınlanan videoda Erdoğan'ın şunları söylediği duyuldu: "Alo, yani düşündük, gidelim, gitmeyelim filan falan işte Türk Konseyi için şey bir yerde. Evet gidelim dedik. Nasıl durum? Serkan'dan da aldım bilgi falan. Gördüm, televizyonda izledim, Rabbim şifalar versin." MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, üst solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle bir süre istirahat etmesinin ardından partisinin genel merkezine gelerek mesaisine başlamıştı.

#cumhurbaşkanı #recep tayyip erdoğan #MHP Genel Başkanı #devlet bahçeli
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