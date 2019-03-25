Erdoğan'dan Ayasofya açıklaması: Müze statüsünden çıkarabiliriz!

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir televizyon kanalında canlı yayına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ayasofya'nın adını Ayasofya Camii yaparak müze sıfatından çıkabiliriz. Seçimden sonra Ayasofya'nın girişi ücretsiz olabilir' dedi.

"AYASOFYA CAMİ KOYARIZ"

Ayasofya'ya girişlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına girişin ücret olup olmayacağının sorulması üzerine Erdoğan, "O anormal bir teklif değil, olabilir niye olmasın. Rahatlıkla olabilir. Hatta üzerinde bunun öyle dururuz ki, 'müze' ifadesi ile değil, 'Ayasofya Cami' olarak koyarız. Nasıl Sultanahmet Cami'ne turistler geliyorlar, ödeme yapmıyorlar, Süleymaniye aynı şekilde, Fatih Cami'nde aynı şekilde. Aynı şeyi Ayasofya'da da yapılabilir. Müze statüsünden çıkar. Zaten biliyorsunuz daha sonradan böyle bir statü buraya verildi. Bu da CHP zihniyetinin adımıdır, bu CHP zihniyetinin attığı bu adımı değiştiririz" diye konuştu.

YENİKAPI MİTİNGİ AÇIKLAMASI

"Seçimlerin tüm ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Meydanların dili çok farklı, gittiğim yerlerdeki tepkiler çok güzel. Özellikle İstanbul'da bugün özellikle yerel yönetimlere yönelik açıklamalarım oldu. Özellikle Binali Yıldırım'ın da yol haritasını içeren bir konuşmaydı. Bugüne kadar yapılan ve bundan sonra yapılacak olanları ve bilgileri biz bugün mitingde açıklamış oldu. 1 Milyon 600 bin kişinin hiç dağılmadan soğuk olmasına rağmen dağılmadan bizi dinlemesi umutlarımızı yeşertti. Alana gelenlerin heyecanı gayet iyi."

ERDOĞAN'DAN ANKET CEVABI

'Anket çalışmalarını yaptırmıyoruz dersek yalan olur. Ancak vatandaşımızın nabzını anketlerden çok meydanlardan ölçüyorum. Bazı kamuoyu araştırmalar sipariş üzerine yapılıyor. Sosyal medyadan cep telefonlarından yapılan anketler. Çok büyük çelişkiler görüyorsunuz. Oranların çok farklı olduğunu görüyoruz. Oranlara takılırsanız seçim kampanyası yürütemezsiniz. O yüzden en önemlisi meydanların ne söylediği.'

"MANSUR YAVAŞ ANKARA'YI YÖNETECEK KAPASİTEDE DEĞİL"

Mansur Yavaş, Belediye başkanlığını Ankara'da yapacak kapasitede biri değil. Bizim adayımız 5 dönem Kayseri gibi bir büyükşehirde belediye başkanlığı yürüttü, Çevre ve Şehircilik Bakanı yaptı. Mansur Yavaş'ın sahte senet yazma gibi kesinleşmiş durumu var. Öncesi ve sonrasında da durumu belli değil. Seçimden sonra bu senet olayı ile ilgili gereken yapılır. Yavaş ayrıca vergi kaçakcısı Maliye Bakanlığı'nda kayıtları var. Düşünün bizim sözümüz senet demekle bu işi savuşturamazsınız. Bunun hesabını Kemal Kılıçdaroğlu veremez, sabah akşam yalan söylüyor. Benim hakkında 'Man adası' iddiasını yargı çürüttü, Kılıçdaroğlu'nu para cezasına mahkum etti. Gelen para cezasını Şehitler Vakfı'na bağışlayacağız. Mehmet Özhaseki bey ile bu yarışı biz önde kazanacağız.

MHP İLE CUMHUR İTTİFAKI

Bizim MHP ile ittifakımızda tek millet, tek bayrak, tek vatan birlikteliğimiz var. Diğer 4'lü ittifakta bunları göremezsiniz. İstiklal Marşı'na bile karşı olanlarla CHP birlikte oluyor. Bunlar bizim bayrağımıza bile karşı, kendi mitinglerinde izin vermiyorlar. Bunlar sözde milliyetçiler siz bunlarla iş tuttunuz. Bunların terörist olan adaylarına yüklenip başkanlıklarını düşüreceğiz.

"AHLAKSIZLIĞIN DANİSKASIDIR"

CHP'nin Kandil adayları var. Kayyum olayı bizim zamanımızda çıkmış birşey değil. Devlet için gelen paraları bunlar Kandil'e gönderdiler. İYİ Parti'nin temsilcisi 'Bu çukurların açılmasında Erdoğan'ın bilgisi var' dedi.

Bu saygısızlıkdır ahlaksızlığın daniskasıdır. Bütün eserlerimizle ve vatandaşlarıma olan sevgimizle biz ortadayız.

"BAŞ TERÖRİST PENSİLVANYA'DA"

Ülkemize karşı yürütülen operasyonlar söz konusu. Sınırımızda yürütülen savaşta YPG/PKK gibi örgütlere karşılık vermemiz beka meselesi değile nedir? 15 Temmuz'da karşımıza FETÖ'cü hainler çıktı. Onlara karşı yürütülen operasyon beka meselesi değil de nedir? Baş terörist Pensilvanya'da, yanında olanlar ve kaçanlar da var. Bir kısmını biz yakalıyoruz ve yurt dışlarına operasyon yapıyoruz. Gezi olayları, terör koridoru girişimleri, ekonomik ve finans operasyonları, FETÖ olayı, YPG/PKK meselesi, bu akşam İstiklal Marşı'na karşı yapılanlar beka meselesidir.

FETÖ'CÜ TERÖRİST EKREM DUMANLI'YA SERT TEPKİ

'15 Temmuz'da işi bitireceklerini sandılar. Artık eski Türkiye yok, biz kula kul değiliz. Ey Ekrem Dumanlı sen kula kulsun, vatanında bile değilsin ve sen müptezelsin.' dedi.

SAMİMİ KÜRT KARDEŞLERİM 31 MART'TA BUNLARA CEVABINI VERECEKTİR

Kandil'deki alçaklar 14-15 yaşındaki kızları dağa kaçırıp taciz edenler. HDP'ye oy verip kızları dağa kaçırılanların aileleri gördük. HDP'nin peşinden gitmeyin. HDP'nin adayları söyledikleri ifadelerle kürt vatandaşlarımıza saygısızlık yapıyor. Ankara'da Mansur Yavaş'a bedeli olacak diyorlar. Mansur Yavaş 'Yavaş HDP ile seçim kazanacak' sözünün hesabını versin önce. Samimi olan kürt kardeşlerimiz 31 Mart'ta bunlara cevabını verecektir.

KILIÇDAROĞLU'NUN MİLLİ BİR YANI YOKTUR

CHP seçimlerde en çok HDP'den medet umuyor. İYİ Partide öyle, Mersin karma karışık oldu. Adana'da benzer durum var. İstanbul'da ve büyük bazı illerde aday çıkarmıyorlar, bunları görmek gerekiyor.CHP listelerinde HDP'li isimlere de yer veriyor. İzmir'de PKK ile ilişkili 27 kişi var. Bay Kemal çok takla atar, terör örgütünün paçavralarıyla poz vermiş insanlarla fotoğrafları var. Milli bir yanı asla yoktur, vatansever olması da mümkün değildir.

ÜLKÜCÜLÜK BİR TÜRKİYE SEVDASIDIR

Ülkücüleri dar ağacına asanlarla yan yana kendisi. Sadece işaret yapmakla ülkücü olunmaz. Ülkücülük bir Türkiye sevdasıdır. 15 Temmuz'da tankların arasından kaçarak sen belediyene gittin kahveni yudumladın. Tankların önünde niye durmadın?

YENİ ZELANDA'DAKİ TERÖR SALDIRISI

Bu bireysel bir terör eylemi değil, örgütlü terör eylemidir. Bu örgütlü terör eyleminin arkasında kimler var eminim bu meydana çıkacaktır. Sayın Başbakanın yaptığı açıklamalar takdire şayandır. Kendisi bu acıyı bizzat yaşamıştır. Ordaki halk insanlık dersini vermiştir. O halk olay yerine gelerek çiçekler bırakarak saygılarını göstermişlerdir. Ben milletim ve kendi adıma onlara teşekkür ediyorum.

"KILIÇDAROĞLU 'İSLAM KAYNAKLI TERÖR' DİYEMEZSİN, HADDİNİ BİL"

Avusturyalı senatör gibi Kemal Kılıçdaroğlu çıktı dedi ki 'İslam kaynaklı' terör. Senin kendinle şüphe etmen lazım o zaman. Buna 'İslam kaynaklı terör' diyemezsin haddini bil. Önce sen haddini bil. Bu terörist hristiyan şimdi biz hristiyanlığa terör dini mi diyeceğiz? Öyle bir haddimiz ve hakkımız var mı? CHP'nin geçmişi de camileri kapatanlarla yan yana. Kemal Kılıçdaroğlu utanmadan başörtüsü meselesini de biz çözdük diyor.

'TRENDEN İNENLER BİDAHA BİNEMEZ' SÖZÜ VE YENİ PARTİ İDDİALARI

Bu ülkede siyasetin acemileri var. Bu yolda giderken siyasete bulaşanlar var. Biz burada makan mevki aşkıyla çıkmadık. Bazı denemeler oldu sonuçları ortada. Davamıza baş koyan arkadaşlarımız koltuk değil, milletimize hizmet derdinde. Yoldan çıkanları yola sokmaya da uğraşmayız. Bu tür tartışmalar yeni değil, bizle çıkıp istikametini kaybedenler var. Türkiye'nin yeni bir partiden ziyade güçlü bir birlikteliğe ihtiyacı vardır. ''Tekrar AK Parti' ye dönerim'' diyenler kusura bakmasınlar sizin gibi çürük tiplere bu partide yer yok. Dava adamı davasına ihanet etmez.

TRUMP'IN GOLAN TEPELERİ AÇIKLAMASI

BM'nin kesin kararı var bu konu hakkında. Fransa'nın da duruşu ayrı. Trump ile görüşmem olacak ona da söyleyeceğim. Burada çok büyük bir yanlış var Trump 'Golan Tepeleri'ni Netanyahu'ya seçim hediyesi olarak altın tepside sunmak istiyor. Netanyahu'nun yolsuzlukları da ayrıca deşifre oldu. Ne yazık ki Netanyahu'nun seçim çalışmalarını ABD yürütüyor. Bu birliktelik dünya barışını tehdit ediyor. 'Golan Tepesi' olayını BM'ye taşıyoruz. BM Genel Kurulu'nda da bu konunun onaylanıp geçmesi mümkün değil.

FIRAT'IN DOĞUSUNA OPERASYON

Fırat'ın doğusuna yönelik yapılacak operasyonda son aşamaya gelindi. Önceliğimiz seçim önce onu atlatacağız. Tüm yığınağımızı orada Türkiye olarak yaptık. Bir gece ansızın girmemiz gerekiyorsa gireriz.

F-35 VE S-400

F-35 için 1 milyar 200 milyon dolar verdik. Bu konuda bir sıkıntı söz konusu değil ki. Ülkemizin savunma sitemi noktasında adımlarımızı neden atmayalım. S-400'le ilgili de geri adım söz konusu değil. Ayrıca ABD'ye 'Patriot'lar için şartları hazırlayın' dedik.

EYT AÇIKLAMASI

EYT'de Demirel bir yanlışın içine düştü. Emeklilik meselesini eleştirmek için muhalefet teşvik ediyor. Erken yaşta emekliliğe karşıyız.

3600 EK GÖSTERGE

3600 ek gösterge seçim sonrası hemen ele alınacak.

"DÖVİZDEKİ HAREKETLİLİĞİN ARKASINDA BANKALAR VAR"

Dövizde manipülatif dayatmalar var ve bunların arkalarında bazı bankalar var. Seçim sonrası bunların üzerine sert bir şekilde gideceğiz. BDDK'nın attığı adım bunun bir örneğidir. Uluslararası düzeyde de bunlara darbeyi indireceğiz. Dövizle oynayanların üzerine gideceğiz.