Erdoğan'dan Akşener'e: Bu kadın şirazeden çıkmış

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla Denizli'deki ortak mitinginde Erdoğan'ın 'millet ittifakı'nı terör örgütlerinin desteklediği yönündeki sözlerini eleştirmişti. İYİ Parti lideri sahneye çıkarken kalabalığa "Cumhurbaşkanının 'terörist' dediği Denizlililer nasılsınız?" diye seslenmişti.

"BU KADIN ŞİRAZESİNDEN ÇIKMIŞ"

Canlı yayına katılan Erdoğan'a Akşener'in sözleri soruldu. Akşener için "Bu kadın şirazesinden çıkmış" diyen Erdoğan, Denizli'ye gittiğini, böyle bir ifade kullanıp kullanmadığını oradaki halkın bildiğini ifade etti.

"O NE DİYORSA O DA ONU SÖYLÜYOR"

Cumhurbaşkanı şöyle devam etti: "Hani bunlar birbirleriyle ortak oldular ya; bir yerden kapacak… Şimdi zaten bay Kemal yalancı. Bu da ondan yalanı iyi kaptı ve o ne diyorsa o da onu söylüyor. Şimdi Man Adaları diye bir şey tutturdu. Aynı şekilde ailem dava açtılar ve bunları kazandık. Henüz parayı tahsil etmedik. Şimdi bunlar için de bu paralar için de bir yardım sandık kurdular. Oradan bu paraları ödeyecekler. Ben bunu inşallah Mehmetçik Vakfı'na vereceğim. Bunun onayı gerekiyor onaylandığı anda parayı tahsil edeceğiz tabii ki.

"ERDOĞAN, HALKINA 'TERÖRİST' DİYECEK KADAR İSTİKAMETİNİ KAYBETMEMİŞTİR"

Meral hanım Tayyip Erdoğan'ın nasıl olduğunu çok iyi bilir. Meral hanım istikametini çok kez kaybetmiş birisidir. Bir kez 'Genel başkanlıktan ayrılıyorum' dedi, sonra geri geldi. Meral hanım bir kez Tayyip Erdoğan halkına 'terörist' diyecek kadar istikametini kaybetmemiştir. Maalesef HDP'li olup da şu anda terör örgütünün uşaklığını yapanların yönettiği HDP'ye, onun başındakilere bir çoğu sizde bunların arşivi var mı bilmiyorum adam kalkıyor ne diyor, 'Kürdistan'da HDP' diyor, 'Batıda da AK Parti ve MHP'yi yok edeceğiz' diyor. Şimdi ben soruyorum ey Meral hanım; Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı sen bunu nasıl kabul edersin?"