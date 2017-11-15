Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 22°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
110113
ALTIN
160.499
DOLAR
3.8833
STERLİN
5.1130
EURO
4.5964
Çocuklarda tik problemine dikkat
Çocuklarda tik problemine dikkat
Ani sancılar safra kesesi taşlarına işaret !
Ani sancılar safra kesesi taşlarına...
Volvo'dan uçan otomobil hamlesi
Volvo'dan uçan otomobil hamlesi
banner468

Erdoğan'dan AK Parti'nin en büyük hareketine kritik görev!

Üye olarak 4,5 milyon kadını saflarında toplayan AK Parti’de kadınlara Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı C’dan 2019 talimatı geldi

Erdoğan'dan AK Parti'nin en büyük hareketine kritik görev!

Üye olarak 4,5 milyon kadını saflarında toplayan AK Parti’de kadınlara Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı C’dan 2019 talimatı geldi

15 Kasım 2017 Çarşamba 11:12
Erdoğan'dan AK Parti'nin en büyük hareketine kritik görev!
banner404

KADIN Kolları’nın çalışmalarından ve hizmetlerinden memnun olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan hizmetlerin sayısı kadar niteliğini de vurgulayıp, “Kemiyet ile keyfiyeti mezcetmeliyiz” ifadesini kullandı. Bu ifade ‘2019’a 2K talimatı’ olarak formüle edildi.
BİLGE KİŞİLER SIRTLAYACAK 
Yenişafak'ın haberine göre: Erdoğan, geçtiğimiz hafta yapılan AK Parti Kadın Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına katılarak kadın kollarının çalışmaları hakkında bilgi aldı. Toplantıda üç saat kalan Erdoğan, 2019 hedeflerinin yakalanması için kadınlara önemli görevler düştüğü belirterek, “Siyaset toplumun yarısı ile yürütülecek bir iş değil. Kadın Kolları önemli bir gücümüz. AK Parti Kadın Kolları Teşkilatı her seçimde güçlü şekilde yol aldı. Bugün hiçbir siyasi partide böyle bir güç yok. AK Parti Kadın Kolları teşkilatı ülkemizin en büyük kadın hareketidir” ifadesini kullandı. Kadınların AK Partinin girdiği her sandıktan zaferle çıkmasında önemli rolü olduğunu hatırlatan Erdoğan, “Kadın Kollarımızın partimizi 2019’a da en güzel şekilde sırtlayacağına inanıyorum. Takındıkları tavır ve bilge kişilikleri ile AK Kadınlar başarının ne olduğunu açık ve net olarak gösterecek” dedi. 
YENİ KADROLARA TİTİZ ÇALIŞMA 
Diğer yandan AK Parti Kadın Kolları kongreleri de devam ediyor. Genel Merkez’de mülakatlar sürüyor. Yönetimler, yedek yönetimler, mahallelerde ve komisyonlarda görev yapacak isimler tek tek titiz bir çalışmayla tespit ediliyor. 
5 ARALIK’TA MESAJ VERECEK 
Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının tanınmasının 83. yıldönümü olan 5 Aralık’ta AK Parti Kadın Kolları önemli bir organizasyona imza atıyor. ATO Congresium’da gerçekleştirecek kadın şurasında Erdoğan’ın da konuşması bekleniyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AK PartiAK Parti’
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaymakam FETÖ'den açığa alındı
Kaymakam FETÖ'den açığa alındı
Cam filmi yasağı kalkıyor! Bakan açıkladı: İki yol var
Cam filmi yasağı kalkıyor! Bakan açıkladı: İki yol var
Bomba açıklama: 15 bin ByLock'çu tespit edildi!
Bomba açıklama: 15 bin ByLock'çu tespit edildi!

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim