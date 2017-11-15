Erdoğan'dan AK Parti'nin en büyük hareketine kritik görev!

KADIN Kolları’nın çalışmalarından ve hizmetlerinden memnun olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan hizmetlerin sayısı kadar niteliğini de vurgulayıp, “Kemiyet ile keyfiyeti mezcetmeliyiz” ifadesini kullandı. Bu ifade ‘2019’a 2K talimatı’ olarak formüle edildi.

BİLGE KİŞİLER SIRTLAYACAK

Yenişafak'ın haberine göre: Erdoğan, geçtiğimiz hafta yapılan AK Parti Kadın Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına katılarak kadın kollarının çalışmaları hakkında bilgi aldı. Toplantıda üç saat kalan Erdoğan, 2019 hedeflerinin yakalanması için kadınlara önemli görevler düştüğü belirterek, “Siyaset toplumun yarısı ile yürütülecek bir iş değil. Kadın Kolları önemli bir gücümüz. AK Parti Kadın Kolları Teşkilatı her seçimde güçlü şekilde yol aldı. Bugün hiçbir siyasi partide böyle bir güç yok. AK Parti Kadın Kolları teşkilatı ülkemizin en büyük kadın hareketidir” ifadesini kullandı. Kadınların AK Partinin girdiği her sandıktan zaferle çıkmasında önemli rolü olduğunu hatırlatan Erdoğan, “Kadın Kollarımızın partimizi 2019’a da en güzel şekilde sırtlayacağına inanıyorum. Takındıkları tavır ve bilge kişilikleri ile AK Kadınlar başarının ne olduğunu açık ve net olarak gösterecek” dedi.

YENİ KADROLARA TİTİZ ÇALIŞMA

Diğer yandan AK Parti Kadın Kolları kongreleri de devam ediyor. Genel Merkez’de mülakatlar sürüyor. Yönetimler, yedek yönetimler, mahallelerde ve komisyonlarda görev yapacak isimler tek tek titiz bir çalışmayla tespit ediliyor.

5 ARALIK’TA MESAJ VERECEK

Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının tanınmasının 83. yıldönümü olan 5 Aralık’ta AK Parti Kadın Kolları önemli bir organizasyona imza atıyor. ATO Congresium’da gerçekleştirecek kadın şurasında Erdoğan’ın da konuşması bekleniyor.