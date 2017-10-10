Erdoğan'dan ABD'yi köşeye sıkıştıracak soru: Bu ajanlar nasıl sızdı?

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vuçiç açıklama yaptı. ABD ile Türkiye arasındaki vize gerginliğine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu sorunu biz başlatmadık. Benim elçim yapsa onu orada 1 saat tutmayız." diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarında satırbaşları şu şekilde:

İşadamlarımızın Sırbistan'da yatırım yapmasının yolunu açacağız. Bu adımlar inanıyorum ki, Sırbistan'ın kalkınmasında önemli bir yer tutacak. Aramızdaki ticaret hacmi şu an itibariyle istediğimiz noktada değil. Yıl sonuna kadar 1 milyar doları aşacak ama bu da yeterli değil. En kısa zamanda bunu 3-5 milyar dolara çıkarma şansımız var. Türkiye ve Sırbistan'ın toplam nüfusu 87 milyon civarında. Altyapı, üstyapı ülkelerin olmazsa olmazıdır. Ulaşım altyapısı, köprüler, tüneller, yüksek hızlı trenler ülkeler için çok önemli.

25 havalimanımız varken, şimdi bu rakam 57 oldu. Bu havalimanlarının oluşu sebebiyle artık, gerek bakanımız gerekse benim bir ifademiz var. Biz havayolunu, halkın yolu haline getirdik. Otobüs ve uçak fiyatları neredeyse aynı fiyatlara geldi. THY şu anda en fazla destinasyona uçan havayolu şirketi olmuştur.

Bugün burada 12 anlaşma imzaladık. Novi Pazar'da da 4 anlaşma imzalayacağız. Bu anlaşmaları yüksek düzeyli stratejik konseyle birlikte yürütmektir. Her yıl toplanmak suretiyle çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Yola çıkarken, 4 tane hedefimiz var deidk. Eğitim, sağlık, adalet ve emniyet. Biz bunların dördünün üzerine Türkiye'yi inşaa ettik. Ulaşım ciddi bir başarı. Enerji ciddi bir başarı. Orman ve su işleri ciddi bir başarı. Bununla birlikte dış politikada bunun meyvelerini aldık. Birileri kıskanacaktır. Türkyie-Sırbistan yakınlaşmasını iyi görmeyenler olacaktır. Bizim onların inadına dayanışmamızı arttırmamız lazım. Onlara kalsan, aç kalsan niye aç kaldın demezler. Kendi başının çaresine bakacaksın. Sırbistan'la, Balkanlar'ın tümündeki olumsuz gelişmeleri çözmek için adımlar atıyoruz. Biz yolumuza bakacağız. Örneğin Belgrad-Sareyova yolunu süratla yapmamız lazım. Yol medeniyettir, su medeniyettir. Yolu olmayan, suyu olmayan bir ülke ben medeniyim diyemez. Biz susuzluk içinde yüzüyorduk ama 2040'a kadar bu problemi çözdük.

Eğitimde, kültürde işbirliğimizi yapacağız. Bu 12 anlaşmayla birlikte, serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesini çok çok önemsiyorum. Tabi ki FETÖ ile mücadelede, değerli dostumun sürdürdüğü desteğini unutmayacağım. Bundan dolayı kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Terör örgütlerine karşı yapılacak işbirliği huzur sağlayacaktır. Bu uluslararası mutabakat büyük önem arz ediyor.