Erdoğan'dan ABD'ye net mesaj: Paramparça edeceğiz

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile yapılan Münbiç üzerine yapılan güvenli bölge görüşmelerine değinerek " Fırat'ın doğusundaki terör örgütünü paramparça etmek kararlıyız" dedi. ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) F-35 adımına yanıt veren "ABD'nin aklıselimle davranacağını umuyorum" dedi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

ERBİL'DEKİ TERÖR SALDIRISI

"Pençe-1 ve Pençe-2 harekatlarıyla Fırat'ın doğusundaki teröristlerinde Kuzey Irak'la irtibatını kesmiş olacağız. Erbil'deki konsolosluk görevlimize saldırı, harekatımızın ne kadar isabetli olduğunun teyididir. Konsolosluk görevlimizi şehit eden teröristlerin tamamını da yakaladık. Eksik varsa ya da başarılı bir operasyonla inlerinde etkisiz hale getirdik."

S-400 MESAJI

"Montaj ve eğitim safhalarının ardından Nisan 2020'de S-400 sistemlerini aktif olarak kullanmaya başlayabileceğiz. ABD'nin aklıselimle davranacağını umuyorum. Ne pahasına olursa olsun Türkiye gemisinde delik, Türkiye kalesinde gedik açtırmayacağız. (Suriye'de) Bugün bölgedeki yabancı güçlere güvenerek kabadayılık yapanlar, yarın ya toprağın altına girecek ya da zillete razı olacaktır."

GÜVENLİ BÖLGE GÖRÜŞMELERİ

"Ne şekilde sonuçlanırsa sonuçlansın biz Fırat'ın doğusundaki terör koridorunu paramparça etmekte kararlıyız. Suriye'nin kuzeyindeki tüm aklıselim sahibi Kürt Arap Türkmen kardeşlerime sesleniyorum gelin PYD denen örgütü bir an önce tasfiye edelim. Amacımız teröristleri sınır hattındaki sarp dağlar yerine, sınırımızın hemen ötesindeki düz ovada karşılayıp engelleyecek bir güvenlik hattı oluşturmaktır. Bunu başardığımızda inşallah Kandil diye bir meselemiz de kalmayacaktır. F-35 ile ilgili 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yapmışız. 4 taneyi Amerika'da pilotlara teslim ettiler ülkemize gelmesine müsaade etmiyorlar. Sayın Obama döneminde bize verilmesi gerekenleri alamadık."

ABD KONGRESİNE SESLENDİ

"Amerika'nın kongresine sesleniyorum Obama döneminde Patriot almayı arzu ettiğimiz zaman siz vermediniz. Trump döneminde yine engel olmaya çalışıyorsunuz. Kim verirse ona gideceğiz. Rusya ile her tür anlaşmamızı yaptık verdiler. Siz yine de verecekseniz sizden de Patriot alırız dedik hala vermediler. Kongre müsaade etmiyor diyorsunuz. F-35 vermiyor musunuz o konuda da tedbirlerimizi alırız başka yerlere döneriz. Eli bağlı duramayız. Türkiye'de Bay Kemal veya dirsek temasında olan adamları yok Türkiye'de AK Parti var Cumhur İttifakı var."