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Erdoğan'dan ABD ile yapılan anlaşmayla ilgili ilk açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ile yapılan anlaşmaya ilişkin açıklama: Trump'a heyet gönderirseniz bunu iyi yere taşırız dedik.

GÜNDEM 18.10.2019, 14:02
Erdoğan'dan ABD ile yapılan anlaşmayla ilgili ilk açıklama!
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CUMA namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile yapılan anlaşmaya ilişkin, "Şu an itibariyle 120 saatlik süreç işliyor. Trump'a 'heyet gönderirseniz bunu iyi yere taşırız' dedik" şeklinde konuştu.

#cumhurbaşkanı #Erdoğan #ABD
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