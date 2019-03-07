Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "2023 hedeflerimize kararlılıkla yururken, başımızın tacı olan kadınlarımızı her alanda daha ileriye taşımakta kararlıyız. Kadının ve erkeğin her şeyden önce insan oldukları gerçeğini unutarak onlara bir ırkçılık turu olan cinsiyetçilik gözluğu ile bakanların bakış açısını değiştirmeye çalışmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, 8 Mart Dunya Kadınlar Gunu dolayısıyla mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, emekleri, sevgi dolu yurekleri ve fedakarlıklarıyla dunyayı guzelleştiren, daha yaşanabilir hale getiren, insanlığın umudunu yeşerten kadınların Dunya Kadınlar Gunu'nu tebrik ederek, "Cenneti annelerin ayakları altına seren bir inancın, kadını ve erkeği madalyonun iki yuzu gibi telakki eden bir medeniyetin mensupları olan bizler, göreve geldiğimiz gunden bu yana aile hayatında, iş dunyasında, eğitimde, sağlıkta ve diğer tum alanlarda kadınların statusunu hak ve adalet eksenli bir anlayışla yukseltmek için çok önemli çalışmalar yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

"Kadınlarımızı daha ileriye taşımakta kararlıyız"

Kadını hayatın her alanında hak ettiği konuma çıkartacak tedbirleri aldıklarını, imkanları sağladıklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti: "Bundan sonra da 2023 hedeflerimize kararlılıkla yururken, başımızın tacı olan kadınlarımızı her alanda daha ileriye taşımakta kararlıyız. Kadının ve erkeğin her şeyden önce insan oldukları gerçeğini unutarak onlara bir ırkçılık turu olan cinsiyetçilik gözluğu ile bakanların bakış açısını değiştirmeye çalışmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Kadına saygı, değerlerimizin, gelenek ve göreneklerimizin, tarihimizin, sosyal hayatımızın temel dinamiğidir. Başta siyaset, ekonomi ve eğitim olmak uzere toplum hayatında kadını dışlayan bir anlayış benimsenmesi, kuşkusuz sadece kadınlar için değil, butun toplum için buyuk eksikliktir. Kadına yönelik şiddet ve baskı sadece ulkemizin değil, tum dunya kadınlarının sorunudur. Uğradığı haksızlıklar, adaletsizlikler, ayrımcılıklar karşısında kadının yanında yer almak, insan olan herkesin görevidir. Söz konusu anlayışın ve kadınlarımızın cinsiyetleri sebebiyle istismara uğramasının her zaman karşısında olacağımızı ve onların hak arayışlarında en buyuk desteği vereceğimizi bir kez daha belirtmek istiyorum."

"Öz guveni yuksek kadınlarımız geleceğe yuruyuşumuzde en önemli guvencemiz"

"Ülkemize hizmetleriyle değer katan, tum kadınlarımıza örnek olacak başarılarıyla adından söz ettiren, genç nesillere ışık tutan, geleceğimize yönelik tehditler karşısında dimdik duran, cesur ve öz guveni yuksek kadınlarımız geleceğe yuruyuşumuzde en önemli guvencemizdir." ifadesini kullanan Erdoğan, şiddet kurbanı olan, görevleri başında katledilen ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yitirilen kadınlar başta olmak uzere Türkiye'nin bekası, milletin istikbali için şehit olan tum kadınları şukranla yad etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Her birine Allah'tan rahmet diliyorum. Canlarından çok sevdikleri çocuklarını, eşlerini, babalarını, kardeşlerini vatan uğruna toprağa veren şehit yakınlarımıza sabır temenni ediyor, kadınıyla, erkeğiyle tum vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."