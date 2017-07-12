Erdoğan'dan 15 Temmuz'a özel profil fotoğrafı

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, kişisel resmi sosyal medya hesapları Twitter ve Facebook profil fotoğraflarını " 15 Temmuz "un resmi logosu ile değiştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kişisel resmi Twitter hesabının profil fotoğrafını belirlenen resmi logo ile değiştirdi. 15 Temmuz FETÖ'nün hain darbe girişimi birinci yılına özel anma programları düzenlenecek. Anma programlarında kullanılacak logo, daha önce Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Genel Koordinatörü Orhan Karakurt tarafından açıklandı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.