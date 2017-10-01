Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu lansmanına katıldı

CUMHURBAŞKANLIĞI Külliyesinde yapılan 53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Basın Lansmanına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, lansmana katılarak bisiklet süren gazetecilerle bir araya geldi.



10 Ekim’de Alanya Kemer etabıyla başlayacak turun, 15 Ekim’de İstanbul’da sona ereceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Turnuvaya iştirak edecek sporculara, takımlara, ülke temsilcilerine şimdiden başarılar diliyorum. 1963 yılında Marmara Turu adıyla başlayan bu önemli etkinlik bugün ülkemizin en prestijli spor organizasyonlarından birisi haline geldi. 2017 yılı itibariyle bisiklet sporunun dünyadaki zirvesi olan World Tur kategorisine yükseltildi. Bu yükseliş trendini önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz. Sporun bireylerin sağlıklı hayat sürmelerine yaptığı katkıların yanında ülke tanıtımlarında da ciddi bir rol üstlendiğini biliyoruz. Bazı sporlar belli ülkelerle anılır hale geldi, ülkemizin de son 15 yılda yapılan yatırımlar neticesinde farklı spor dallarında ciddi başarılar elde ettiği malumdur. Daha önce varlık gösteremediğimiz kategorilerde bile sporcularımız madalya kazanmaya, derece yapmaya başladılar. Elbette henüz arzu ettiğimiz yerde değiliz. Kat etmemiz gereken önemli bir mesafe olduğunun bilincindeyiz. Ama devlet olarak alt yapı imkanlarından sporcularımızın desteklenmesine, uluslararası organizasyonlardan tanıtıma kadar her alanda sporun gelişmesi ve yaygınlaşması için gayret sarf ediyoruz. Spora, özellikle de bisiklet sporuna verdiğimiz desteği devam ettireceğiz. Şehirlerimize yaygınlaştırmak, şehirlerimizde belediyelerimizle birlikte bisiklet yolların yapımı ile gençliğin bunları sahiplenmesini sağlamamız önemli adımlarımızdandır. 53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun başarılı geçmesini diliyorum” dedi.



Karagöl: “Cumhurbaşkanımız da sporcu dostu olduğu için bu organizasyona çok büyük önem veriyor”



53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Basın Lansmanına katılan ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bisiklet süren İhlas Haber Ajansı Spor Birimi Müdürü Mustafa Karagöl, “Türkiye’nin şu anda en prestijli şampiyonalarından birisi bisiklet turu. Dünyada majör dediğimiz en yüksek ligde yarışıyoruz. Ülke tanıtımı açısından da çok önemli. Cumhurbaşkanımız da bu organizasyona çok büyük önem veriyor. Uluslararası bir proje, Fransa, İsviçre ve Almanya’daki turnuvalardan sonra en önemli turnuva. Dünyada 10 ülkenin arasına girmek çok önemli. Cumhurbaşkanımız da sporcu dostu olduğu için bu organizasyona çok büyük önem veriyor” diye konuştu.



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın da hazır bulunduğu lansmanda Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın’ın kızı Dilruba Zeynep de bisiklet sürdü. Ayrıca isminin yazılı olduğu bisiklet de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye edildi.