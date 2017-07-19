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Erdoğan 'Bu trenden inen bir daha binemez' demişti... Kabinede sürpriz isim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 8 yıl önce o isim için 'Bu trenden inen bir daha geri dönemez' demişti. Fakıbaba, 2013'te AK Partiye, 8 yıl sonra da yeni kabineye bakan olarak geri döndü

Erdoğan 'Bu trenden inen bir daha binemez' demişti... Kabinede sürpriz isim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 8 yıl önce o isim için 'Bu trenden inen bir daha geri dönemez' demişti. Fakıbaba, 2013'te AK Partiye, 8 yıl sonra da yeni kabineye bakan olarak geri döndü

19 Temmuz 2017 Çarşamba 17:53
Erdoğan 'Bu trenden inen bir daha binemez' demişti... Kabinede sürpriz isim
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2009 yerel seçimi sürecinde Şanlıurfa'da gergin bir hava hakimdi. 2004'te AK Parti'den Belediye Başkanı seçilen Ahmet Eşref Fakıbaba, 2009 yerel seçimlerinde aday gösterilmedi. Fakıbaba bunun üzerine istifa edip Saadet Partisi'nin desteğiyle bağımsız aday oldu. 

'CEKET' POLEMİĞİ GERGİNLİK YARATTI

AK Partili vekillerin söylediği öne sürülen 'Buraya ceket koysak yüzde 70 oy alır' sözü kentte büyük gerginlik yaratmıştı.Erdoğan Bu trenden inen bir daha binemez demişti... Kabinede sürpriz isim Erdoğan'ın Şanlıurfa ziyareti de bu gerginlikten nasibini aldı. Fakıbaba yandaşları, dönemin Başbakanı Erdoğan'ın geçtiği yollarda pencere ve balkonlara protesto için 'ceket'ler astı. Meydanda Fakıbaba'ya karşı oldukları öne sürülen AK Partili milletvekilleri ıslıklandı.Kentte bunun yanında adeta pankart savaşları da yaşanıyordu. 'Başbakanımız Tayyip Baba, adayımız Fakıbaba' 'Cekete oy yok. 7 istifa. Fakıbaba nerede biz oradayız' asılan pankartlardan sadece bir kaçıydı.Erdoğan Bu trenden inen bir daha binemez demişti... Kabinede sürpriz isim

VE ERDOĞAN MEYDANDA: BU TRENDEN İNEN BİR DAHA BİNEMEZ

Kentteki 'ceket' gerginliği Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasına da yansıdı ve Erdoğan 'ceket' polemiğine şu sözlerle yanıt verdi:

"Siyaset takım oyunudur, bireysel yapılmaz. Eğer bireysel yapmaya kalkarsanız yaya kalırsınız, o ile de hizmet veremezsiniz. Yolda gelirken gördüm 'beni yalnız mı sandınız' diyor. Kusura bakmasın da beyefendi, kendini zaten yalnızlığa itmiş. Seni belediye başkanı yaparken AK Parti güzel de, hadi bir değişiklik yapacağız dediğimizde niye rahatsız oluyorsun? Başbakan'ı çok seviyorum kazanınca AK Parti'ye geçeceğim diyormuş, kusura bakma böyle bir şey yok. Bu trenden inen bir daha binemez' Erdoğan Bu trenden inen bir daha binemez demişti... Kabinede sürpriz isim Erdoğan'ın bu sözlerinin üzerinden yaklaşık 20 gün geçtikten sonra 2009 yerel seçimleri yapıldı. Şanlıurfa'da Fakıbaba ile AK Parti'nin adayı Mehmet Oymak arasında büyük bir yarış yaşandı. Oyların %44,03'ünü alan Eşref Ahmet Fakıbaba oldu.

İLK AÇIKLAMA FAKIBABA'DAN

Şanlıurfa'daki belediye başkanlığı seçimlerini ikinci kez kazanan Ahmet Eşref Fakıbaba, 'İşimize devam edeceğiz, Başbakanımızı yanılttılar' açıklamasında bulundu.

Fakıbaba şöyle konuştu:

“Halk bizi seviyor ve ayrılmak istemedi. İşimize devam edeceğiz. Ben hep diyorum, Başbakanımızı yanıttılar ve bu sonuçlar ile yanıltıldığı da tasdik edilmiş oldu. Benim halkımla hiçbir problemim olmadı. Problemim 8- 10 kişiydi. Onlar Başbakanımızı yanılttılar."Erdoğan Bu trenden inen bir daha binemez demişti... Kabinede sürpriz isim

ERDOĞAN: O ARKADAŞI ADAY YAPMADIYSAK...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2009'da AK Parti'nin yerel seçimlerde kaybettiği şehirlerden bahsederken söz Şanlıurfa'ya gelmişti.Erdoğan, Fakıbaba için 'O arkadaşı aday yapmadıysak takım onununa uyabilecek bir insan olmadığı için yapmadık. Belediyecilik olsun, particilik olsun kollektif bir oyundur. O takım oyunu içinde er alamayan insanların bu yola devam etmesi mümkün değildir.' dedi.Erdoğan Bu trenden inen bir daha binemez demişti... Kabinede sürpriz isim


YAKLAŞIK 4 YIL SONRA: AİLEMİ ÖZLEMİŞİM

2009'da AK Parti'den kopuşu olaylı olan Ahmet Eşref Fakıbaba, tarihler 22 Ocak 2013'ü gösterdiğinde AK Parti'ye geri döndü. Fakıbaba, 'Sizleri, ailemi özlemişim. Sizin hoşgörünüz, büyüklüğünüz bana bu fırsatı verdi.' dedi.7'NCİ SIRAYA KONDU, 'KIRGINIM' DEDİ 2014'teki yerel seçimlerde koltuğunu Celalettin Güvenç'e bırakan Fakıbaba, AK Parti'ye küskün olmadığını kırgın olduğunu anlatmıştı. Fakıbaba için milletvekilli adayı gösterileceği iddiaları da o dönemde çıkmıştı.7 Haziran 2015 seçimlerinde Ahmet Eşref Fakıbaba milletvekili adayı gösterildi. Fakıbaba, AK Parti tarafından 7'nci sıradan aday gösterilmesine kırgındı. Seçimler tamamlandı, AK Parti Şanlıurfa'da yüzde 64,3 oranında oy alırken 7 milletvekili çıkarma hakkına kavuştu. Fakıbaba, son sıradan da olsa milletvekili seçilmeyi başarmıştı.Erdoğan Bu trenden inen bir daha binemez demişti... Kabinede sürpriz isim Ve 19 Temmuz 2017. Ahmet Eşref Fakıbaba ismi bu kez açıklanan yeni kabinedeydi. Ceket kavgasıyla, protestosuyla, kırgınlıklarıyla geçen 13 yılın sonunda Ahmet Eşref Fakıbaba, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in yerine gelen isim oldu.Erdoğan Bu trenden inen bir daha binemez demişti... Kabinede sürpriz isim


 

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Son Güncelleme: 19.07.2017 17:56
Anahtar Kelimeler:
AK PartiAhmet Eşref FakıbabaKabine DeğişikliğiYerel SeçimlerşanlıurfaSaadet PartisiV
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