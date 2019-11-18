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Erdoğan, bu ifadeyi ilk kez kullandı: Bizim önümüze de getirdiler

Suriye'deki gelişmelerle ilgili dikkat çeken bir çıkışa imza atan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birileri petrol paylaşımının içinde. Bizim önümüze de bunu getirdiler" dedi.

GÜNDEM 18.11.2019, 13:52
Erdoğan, bu ifadeyi ilk kez kullandı: Bizim önümüze de getirdiler
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen 2. İstanbul Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, "Birileri petrol paylaşımının içinde. Bizim önümüze de bunu getirdiler. 'Bizim derdimiz petrol değil' dedik, bizim derdimiz insan..." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Türkiye'deki mülteciler ile ilgili de "Bizim ülkemizdeki ana muhalefet ise bu insanları geri gönderelim diyor. Biz bu insanları tekrar varil bombalarına teslim edemeyiz" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

"Kendi insanının sesine kulak vermeyen devletler çok büyük yıkımlarla karşılaşabiliyor. Bölgemizde böyle bir sürü ülke var. Vatandaşları ile bağları iyi olmayan devletlerin dış müdahalelere daha savunmasız kaldığını görüyoruz.

'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' sözünü düstur edindik. Gerçekleştiğimiz yönetim değişikliğiyle milli iradeyi demokrasinin merkezine yerleştirdik. Kamu denetçilerinin vatandaşın sesine duyarsız kalması söz konusu bile olamaz. Devlet ile millet arasında bağı daha güçlendirecek adımlar atmaya devam edeceğiz. Hukuka ve insana dayalı, şefkat devlet yönetimi genel kabul haline gelmiştir.

"PARASI ÇOK DEVLETLER BÜYÜK DEVLET OLMAZ"

Demokratik işleyişi yeterince oturtamamış ülkeler dayatmaya boyun eğmekte ya da refleks olarak ters uygulamalara yönelmişlerdir. Güya demokraside ileri olan ülkelerin kriz durumlarında nasıl despotlaştıklarını açıkça görüyoruz. İyi yönetim dediğimiz meselenin özünde insana saygı gösterilmesi vardır. Sadece parası çok ve sınırları geniş devletler büyük devlet olamaz. Sınırları içerinde yaşayan bireylerin güvenliğine huzuruna önem veren devletler büyük devlettir.

"ONLARI TEKRAR BOMBALARA TESLİM EDEMEYİZ"

Türkiye bölgesindeki insani krizlerin faturasını hem terör saldırılarıyla hem de mülteci akınıyla ödeyen bir ülkedir. Biz mültecilere 40 milyar dolar harcadık. Dünyada siz 1 numara değilsiniz. Dünyada en çok mülteciye destek veren ülke Türkiye'dir. Büyük ülke olduğunu iddia edenler mültecilere kapılarını kapattılar. Biz kapatmadık. Tel örgülerden geçmeye çalışan kadınları çocukları gördükçe bizim ciğerimiz parçalanıyor. Ama onların öyle değil. Bizim ülkemizdeki ana muhalefet ise bu insanları geri gönderelim diyor. Biz bu insanları tekrar varil bombalarına teslim edemeyiz. Onları tekrar bombalara teslim edemeyiz.

"BİZİM ÖNÜMÜZE DE GETİRDİLER"

Birileri petrol paylaşımının içinde. Bizim önümüze de bunu getirdiler. 'Bizim derdimiz petrol değil' dedik, bizim derdimiz insan... Kendi güvenliğimiz için attığımız adımlar nedeniyle yaptırım tehditlerine maruz kalıyoruz. Tarih bunların hepsini kayıt altına alıyor."

#Suriye #Erdoğan #Cumhurbaşkanı Erdoğan #recep tayyip erdoğan
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