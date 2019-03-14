Erdoğan binlerce kişiyi ilgilendiren 3600 ek gösterge için tarih verdi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Avrupa'nın en büyük hastanesi olacak Bilkent Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde konuştu. Erdoğan, sağlık çalışanlarının 3600 ek gösterge meselesinin seçimlerden sonra ele alınacağını söyledi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"SEÇİMLERDEN SONRA ELE ALACAĞIMIZ KONULARDAN BİRİ"

Bugün 14 mart Tıp Bayramı, bu vesileyle tüm sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı'nı da tebrik ediyorum. Sağlık çalışanlarımıza yönelik saldırıların asla affedilir bir yanı yoktur. Saldıranlar doğrudan kendi canlarına, yakınlarına saldırdıklarının farkında değiller. Biz sağlık çalışanlarımızın sıkıntılarını çözmek için her türlü gayreti gösteriyoruz. En son 3600 ek gösterge meselesini çözeceğimizi tekrar ifade etmek istiyorum. Seçimden sonra ele alacağımız konulardan biri budur.

"ÖLÜSÜ VERİLMEYEN VATANDAŞLARIMIZ VARDI"

Eski Türkiye'de içimizi en çok acıtan konulardan biri sağlık sistemindeki eksikler, yanlışlar nedeniyle ortaya çıkan vahim görüntülerdi. Hastanelerimiz adeta dökülüyordu, vatandaşımız doktora ulaşana kadar öyle eziyetler çekiyordu ki sağlam olsa bile hasta oluyordu. Muayenesini oldu, reçetesini aldı bu defa da ilaç bulamıyordu. İster acilden ister poliklinikten gelsin faturayı ödeyemediği için rehin alınan veya ölüsü verilmeyen vatandaşlarımız vardı.

"YURT DIŞINDAN SAĞLIK HİZMETİ ALMAYA GELİNİYOR"

Sağlık çalışanlarımızı 1 milyon 17 bine yükselttik. 136 bin olan yatak kapasitesini 239 binin üzerine çıkardık. Sağlık çalışanlarımızın sayısını 550 bin artırdık. 5 bin ambulansa ulaştık. Türkiye evde sağlık hizmeti verilebilen bir ülke haline gelmiştir. Hastanelerimizi her şeyi ile modernleştirdik. Yepyeni bir hizmet için kolları sıvadık. Şehir hastanelerini gündeme getirdik. Bu benim hayalimdi. Eskiden yurt dışına sağlık hizmeti almaya gidiliyordu. Şimdi yurt dışından sağlık hizmeti almaya geliniyor.

"KANSER TEDAVİLERİ BU HASTANELERİMİZDE GERÇEKLEŞTİRİLİYOR"

Ankara Bilkent ile tamamı nitelikli 12 bin 100 yatak, 2 bin 831 poliklinik, 410 ameliyathane sayısına ulaştık. 2013 yılında şehir hastaneleri için icra sürecine geçtik. Daha ekipmanların yüzde 50'si taşındı. Taşındığı zaman çok daha hareketli hale gelecek. Temelini ilk attığımız şehir hastanelerinden biri de burasıydı. Hemen yanı başımızdaki Bilkent Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi artık ihtiyaca cevap veremez hale gelmişti. Şehir hastanelerimiz yüzde 90'ları bulan doluluk ve memnuniyet oranıyla milletimiz tarafından kucaklanmış, benimsenmiştir. Bu hastanelerimizin bir başka önemli özelliği de çağımızın en yaygın hastalığı haline gelen kanser tedavisinde açtığı çığırdır. Bu da çok önemli. Kanser tedavileri bu hastanelerimizde, en ileri yöntemlerle hem de en uygun maliyetle gerçekleştiriliyor.

"600 DÖNÜMLÜK SAĞLIK VADİSİ KURACAĞIZ"

Bilkent Şehir Hastanemizin merkezinde yer aldığı bölgede 600 dönümlük sağlık vadisi ve yaşam bilimleri teknoloji geliştirme bölgesi kuracağız. Amacımız hekim ve mühendislerimizin aynı çatı altında çalıştırılabileceği bir cazibe merkezi oluşturmak. Savunma sanayisi gibi ilaç ve tıbbi teknoloji alanında da ülkemizi dışa bağımlılıktan kurtarmalı, ihracatçı ülke haline gelmeliyiz.