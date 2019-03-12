Erdoğan "Beka seçimi" demişti, Yıldırım tersini söyledi

AK Parti tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Binali Yıldırım, "Bu beka tartışmasının yerelde gündemde olmaması lazım. Benim gönlüm razı değil buna" dedi. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Şırnak mitinginde "31 Mart Türkiye için bir beka seçimidir" demişti.

Binali Yıldırım, Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk'e konuştu.

"Başından beri ittifaklar arası tartışmalar, seçimi yerelden genele çekiyor. Bunu doğru bulmuyorum. Bu yüzden ısrarla İstanbul'da yerelde kalmaya özen gösteriyorum" diyen Yıldırım, şöyle devam etti:

"BENİM GÖNLÜM RAZI DEĞİL BUNA"

"Biz devlet başkanı seçmiyoruz, şehri yönetecek kişiyi seçiyoruz. İstanbul'da genel siyasetin, kutuplaşma siyasetinin gölgesinde kalırsak yazık olur, İstanbul adına üzülürüm. Böyle olmaması için de azami gayret gösteriyorum. Beka dediğimiz şey bayrak, toprak, millet, devlettir. Bu kavramlar, üzerinde tartışma yapılacak şeyler değil. İttifakların oluşma şekli bu tartışmayı gündeme getiriyor. Terörle yan yana gözüken bir partinin, bir ittifakla işbirliği yapması ister istemez bu tartışmayı gündemde tutuyor. Bu beka tartışmasının yerelde gündemde olmaması lazım. İstanbul'u ve İstanbulluların sorunlarını tartışmamız gerekir. Benim gönlüm razı değil buna."

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gerçekleştirdiği Şırnak mitinginde "Biz merhamet dininin mensupları olarak ihtiyaç sahiplerine her zaman merhametle şefkatle muamele edeceğiz bizim yaptığımız bu. Bu devlet işte böyle büyük bir devlettir. İşte bunun için 31 Mart bir beka seçimidir. Türkiye'nin kritik seçimlerinden bir tanesidir. Bunun için 31 Mart'a sadece belediye başkanlarını değil aynı zamanda Şırnak'ın da geleceğini tayin edeceksiniz diyoruz." ifadelerini kullanmıştı.