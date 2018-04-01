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Erdoğan bayrağın yere düştüğünü gördü, konuşmasını yarıda kesti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan Adana'da halka hitap ederken yere düşen bir Türk bayraklarını fark etti. Duruma hemen müdahale eden Erdoğan "Şu bayraklarımızı kaldıralım" dedi

Erdoğan bayrağın yere düştüğünü gördü, konuşmasını yarıda kesti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan Adana'da halka hitap ederken yere düşen bir Türk bayraklarını fark etti. Duruma hemen müdahale eden Erdoğan "Şu bayraklarımızı kaldıralım" dedi

01 Nisan 2018 Pazar 16:04
Erdoğan bayrağın yere düştüğünü gördü, konuşmasını yarıda kesti
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CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan Adana'da halka hitap etti.

"AFRİN'DE ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 3348"

Erdoğan konuşması sırasında "Reis bizi Afrin'e götür" sloganlarına karşılık olarak "İhtiyaç duyulursa önce ben sonra siz" yanıtını verdi.

Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist terörist sayısını 3348 olarak açıklayan Erdoğan Fransa ve İsrail'e de sert çıkarak teröristlerle işbirliği yaptıklarını söyledi.

HEMEN MÜDAHALE ETTİ

Konuşması sırasında yere düşer bir Türk bayraklarını fark eden Cumhurbaşkanı hemen duruma müdahale etti ve "Şu bayraklarımızı kaldıralım" diye talimat verdi.

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CumhurbaşkanıAK PartiAdana
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