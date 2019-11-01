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Erdoğan, Başbuğ'un Yüce Divan'da yargılanmasına izin vermedi

AYM, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında soruşturma izni istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Başbuğ'un Yüce Divan'da yargılanmasına izin vermedi.

GÜNDEM 31.10.2019, 11:23
Erdoğan, Başbuğ'un Yüce Divan'da yargılanmasına izin vermedi
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ERGENEKON ana davasına bakan İstanbul 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, İlker Başbuğ ve 18 sanığın dosyasının görevsizlik kararıyla Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmesine karar vermişti. Anayasa Mahkemesi'ninGenelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ hakkında soruşturma izni istemesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmedi.İlker Başbuğ, Ergenekon davasında yargılanırken, "Benim Yüce Divan'da yargılanmam lazım" demişti. Erdoğan, AYM'den gelen soruşturma izni istenmesi ilişkin başvurunun işleme konulmamasına karar verdi. Bu kararla, Başbuğ'ın yargılanmasının yolu kapandı.

MAHKEME, GÖREVSİZLİK KARARIYLA AYM'YE GÖNDERMİŞTİ

Aralarında İlker Başbuğ'un da bulunduğu 235 sanık geçen temmuz ayında görülen Ergenekon davasının karar duruşmasında beraat etmişti.Ergenekon davasında karar 5 Ağustos 2013 tarihine çıkmıştı. Mahkeme, İlker Başbuğ'a müebbet hapis cezası vermişti. Mahkemenin verdiği kararın ardından dosya Yargıtay'a gitti. Ancak Yargıtay, Ergenekon terör örgütünün varlığına ilişkin somut delil ortaya koyulmadığı ve yargılamada usullere uyulmadığı gerekçesiyle kararı bozdu.Yargıtay'ın bozma kararının ardından Ergenekon ana davasına bakan İstanbul 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, İlker Başbuğ ve 18 sanığın dosyasının görevsizlik kararıyla Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmesine karar vermişti. Bu kararla, Başbuğ'un Yüce Divan'da yargılanmasının önü açıldı.

BAŞBUĞ YÜCE DİVAN'I İŞARET ETMİŞTİ

Başbuğ Ergenekon davasında yargı süreci ile ilgili "Burada kimse af istemiyor. Ben beraat istiyorum. Adil yapılacak yargılama sonucu beraat istiyorum. Bireysel olarak benim zaten Yüce Divan'da yargılanmam lazım. Ama bunun ötesinde çok ciddi mağduriyetler var. Yapılacak bir düzenlemeyle yeniden tutuksuz yargılama yolu açılmalıdır. Bunu yapacak olan Meclis'tir" demişti.

#İlker Başbuğ #Yüce Divan #Cumhurbaşkanı Erdoğan
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