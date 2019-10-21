Erdoğan: Barış Pınarı'nı bahane edip TRT World Forum'a gelmekten vazgeçenler teröre destek veriyor

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, İstanbul'da TRT World Forum'da konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle:

"Demokrasinin ve adaletin tesisi dünyadaki farklı sesleri bir araya getirmekten geçiyor. TRT World programına katılacaklarını açıklamasına rağmen Barış Pınarı Harekâtı'nı protesto amacıyla konuşma yapmaktan vazgeçenlerin terör örgütüne destek verdiklerini düşünüyorum. Eğer karşıysan buraya gelirsin belgeleri ile ortaya koyarsın.

Ülkemiz gelişmelerin merkezine yerleşiyor. Türkiye’nin Anadolu’daki varlığı ve etkisi çok eskiye dayanıyor. 1071 Malazgirt Zaferi’ni esas alırsak bin yıl olacak.

Biz sahip olduğumuz her şeyin bedelini misliyle ödemiş, hala da ödemeye devam eden bir milletiz. Türkiye’yle ilgili değerlendirmelerin oryantalist kalıplardan ziyade, işte bu derin tarihi perspektif içinde yapılması gerektiğine inanıyorum.

Aksi takdirde sürekli yanlış hesaplar içine girilmesi kaçınılmazdır.

Bu yanlış hesapları, milletimizin çelikten iradesi, devletimizin çoğu defa görülmek ve kabul edilmek istenmeyen gücüyle bozmak zorunda kalıyoruz.

Suriye ve Doğu Akdeniz’de son dönemde yaşadığımız gelişmeler, yanlış hesapların bozulmaya mahkûm olduğunun güncel birer örneğidir.

Burada yanlış anlamalara mahal vermemek bakımından bir kez daha altını çizerek ifade etmekte fayda görüyorum.

Türkiye’nin hiçbir ülkenin topraklarında, hiçbir toplumun özgürlüğünde veya çıkarlarında gözü yoktur.

Böyle bir ithamı, kendimize yapılmış en büyük hakaret sayarız.

Biz sadece, kendimizin ve ayrılmaz bir parçamız olarak gördüğümüz kardeşlerimizin hakkını, hukukunu, geleceğini savunuyoruz. Geçmişinde ne sömürge, ne katliam, ne zulüm, ne yıkım ayıbı olmayan bir milletin başkaca bir gayesi olamaz. Herkes Suriye’de, Irak’ta, Afganistan’da, Libya’da, Afrika’da, Balkanlar’da başka niyetlerle at koşturuyor olabilir. Ama Türkiye, sadece kardeşleriyle olan kader birliği sebebiyle oradadır