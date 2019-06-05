Erdoğan, anne ve babasından sonra yakın arkadaşının mezarına gitti!

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, babası Ahmet Erdoğan ve annesi Tenzile Erdoğan'ın kabirlerini ziyaretinin ardından, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Boğaziçi Köprüsü'nde (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) şehit edilen Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un mezarlarını da ziyaret etti.

VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Ramazan Bayramı'nı İstanbul'da geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Karacaahmet Mezarlığı'na geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan ile birlikte annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret ederek, dua okudu. Karacaahmet Mezarlığı'ndaki Şakirin Camisi'nde cenaze namazı için bulunan vatandaşlarla sohbet ederek başsağlığı dileyen Erdoğan, daha sonra Erol ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un mezarlarını ziyaret ederek, dua okudu.