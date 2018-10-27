Erdoğan açıklamıştı! İşte 100 kilo altını saklayan isim

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Isparta mitinginde açıkladığı FETÖ'ye ait 100 kilo altının kentte bir bankadaki kiralık kasalarda bulunması olayının emniyete 22 Ekim ve 26 Ekim 2017 olmak üzere 4 gün içinde yapılan 2 ısrarlı ihbarla ortaya çıkarıldığı öğrenildi.

ALTINLAR FİRARİ SAVCININ AMCASININ

İhbarları değerlendiren Başsavcılığın kasaları açarak altınlara ulaştığı bildirildi. FETÖ üyesi olduğu öne sürülen ve 17-25 Aralık kumpasının firari eski savcısı Muammer Akkaş'ın amcası olan kuyumcu Faruk Akkaş, Isparta'da tutuklanırken emniyete 4 gün arayla aynı kişiden ısrarla gelen 2 ihbar da iddianameye girdi.

ANNESİNİN EVİNDE SAKLANIYORMUŞ

Şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, 17-25 Aralık kumpasının firari eski savcısı Muammer Akkaş'ın, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ikametinden ayrıldığı ve hakkında çıkarılan yakalama kararına istinaden 19 Şubat 2018 tarihinde Antalya'da annesinin evinde saklandığı sırada yakalandığı ve getirildiği Isparta'da gerekli işlemleri sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirtildi.

EŞİNİN ADINA AÇTIRDIĞI KASALARDA GİZLEMİŞ

Şüphelinin savunmasında ise, 1983 yılında babası Süleyman Akkaş ile birlikte Isparta'da Akkaş Sarraf isimli kuyumcu dükkanını işletmeye başladığını, dükkanı 1992 yılında babasından devraldığını, 2016 yılı sonunda finansal problemler nedeniyle bankalara çok borçlandığı için dükkandaki altın ve ziynet eşyalarını hacze kaptırmamak amacıyla eşi Saadet Akkaş'a bütün ziynet eşyalarını bir bankaya koyup dükkanı kapatmasını söylediğini 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında psikolojik olarak kendini kötü hissettiğinden Isparta'dan ayrıldığını, 1,5 yıl önce Antalya'dayken basından FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle arandığını öğrendiğini, FETÖ/PDY üyesi olmadığını beyan ettiği öğrenildi.