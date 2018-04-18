Erdoğan açıkladı! Türkiye, 24 Haziran'da erken seçime gidiyor

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin haftalık grup toplantısında yaptığı erken seçim çağrısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli Beştepe'de görüştü. 13.30'da başlayan zirve yarım saat sürdü. Görüşmenin ardından Bahçeli Başkanlık Divanı'nı topladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile gerçekleşen 'erken seçim' zirvesi sonrası açıklama yapıyor.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"SEÇİMLERİN 24 HAZİRAN'DA YAPILMASINA KARAR VERDİK"

"Değerli basın mensupları bugün, MHP genel Başkanı Devlet Bahçeli ile oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Bahçeli ile çeşitli defalar bir araya gelerek iç ve dış gelişmeler üzerinde görüş alış verişinde bulunmuştuk. Bugün de oldukça geniş yelpazede istişare ettik. Bahçeli'nin dün ifade ettiği Milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimi tekliini de değerlendirme fırsatı bulduk. 15 Temmuz darbe girişiminin başarısızlığa uğratılması siyasette bir tarihtir. Milletimizin kahramanlığı unutulmayacaktır. 29 gece tutulan nöbetler sembol olmuştur. Yenikapı'da yaptığımız milyonlarca vatandaşın katıldığı mitingte verdiği mesajı çok net ortaya koymuştur. Nitekim 16 Nisan'da önümüzü açması ortaya çıkmıştır. Bahçeli'nin ön açması ile yönetim değişikliğini hayata geçirme fırsatı bulduk. Türkiye hala 16 Nisan'dan sonra eski diye ifade ettiğimiz sistemle yönetilmektedir. Cumhurbaşkanı ile hükümetin uyumu sayesinde sorun yaşanmıyor gibi görünse de eski sistemin hastalıkları ortaya çıkıyor. 2019 Kasım seçimlerine kadar dişimizi sıkmaktan yana olmaktaydı. Suriye ve Irak merkezli yaşanan tarihi önemdeki hadiseler. Türkiye'nin belirsizlikleri bir an önce aşması gerkemektedir. Yeni yönetim sistemine geiş giderek aciliyet göstermektedir. Bahçeli'nin çağrısınuı yetkili kurullarla görüştük. Ülkemizin karşı karşıya bulunduğıu sorunlar nedeniyle olumlu yaklaştık.

Seçim konusunu ülkemizin gündeminde bir an önce çıkarmak şarttır. Seçimlerin 24 Haziran 2018'de yapılmasına karar verdik. Milletimize hayırlı olsun diyoruz."

KRİTİK ZİRVE 30 DAKİKA SÜRDÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli Beştepe'de bir araya geldi. Planlandığı gibi saat 13.30'da başlayan görüşme 30 dakika sürdü.

BAHÇELİ BAŞKANLIK DİVANI'NI TOPLADI

Görüşmenin ardından Bahçeli, MHP Başkanlık Divanı'nı topladı.

Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Beştepe'de en son 18 Şubat Pazar günü kabul etmiş ve ittifakla ilgili görüşme 45 dakika sürmüştü.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, "Önümüzde 2 seçim vardır. Ya normal tarihi beklenecek. Ya da Milli mecburiyetten dolayı seçimleri erkene çekilecektir. Bilinmelidir ki gerekli uyum yasalarının çıkarılmasının ardından MHP seçimlerin erkene alınmasından yana takdirini kullanmaktadır. 26 Ağustos'un Malazgirt'in yıl dönümünde yeni bir zafer ruhu ile Cumhurbaşkanını seçmeli ve en makul ve mantıklı yoldur" demişti.

MUHALEFET NE DİYOR?

Muhalefet cephesinden ilk tepkiyi veren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Hodri meydan" dedi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da CHP grubundan yaptığı konuşmada Bahçeli'nin adını anmadı ancak "Seçim diyorlar ya, olacak inşallah. Artık bunlar devleti yönetemiyor. Onların sözcüsü konuştu 'Seçime gidelim' diye. Yönetemiyorlar Türkiye'yi. Bunu da artık itiraf ediyorlar" sözleriyle seçime hazır olduklarının mesajını verdi.

Meclis'teki 3. büyük parti HDP'den de "Hodri meydan" açıklaması geldi. Parti grubunda konuşan Eş Genel Başkan Pervin Buldan, "Bir karar aldıysanız, Halkların Demokratik Partisi olarak size hodri meydan diyoruz. Biz seçime de varız" dedi.

MECLİS DIŞINDAKİ PARTİLER

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bizim açımızdan telaşlanacak bir durum yoktur" dedi. Bu arada CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 26 Ağustos'ta yapılması durumunda İYİ Parti'nin seçime katılamayacağını öne sürdü. 1 Nisan'daki Olağanüstü Kongre'nin üzerinden 6 ay geçmesi gerektiğini söyleyen Özel'e İYİ Parti'nin yanıtı gecikmedi. İlk kongrelerini 10 Aralık 2017'de yaptıklarını hatırlatan İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, 41 ilde teşkilatlanma şartını da fazlasıyla tamamladıklarını belirtti.

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu da, seçim kararına desteğini "Türkiye'nin hakikaten bugünkü şartlarda daha ileriye gitmesi mümkün değil. İktidar partisi, içinde yaşadığımız problemlere bir çözüm bulamıyor. Bir şaş- kınlık içerisinde, bundan dolayı bir erken seçim kararı isabetli olur kanaatindeyiz" sözleriyle açıkladı.