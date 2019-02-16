Erdoğan açıkladı! İşte yeni askerlik sistemi

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, yeni askerlik sistemine ilişkin, "Belli bir noktaya askerlikte gelindi. Nihai noktayı koymuş değiliz. Ancak yeni askerlik sistemi çalışmalarında milletimizin askerlikten bağlarını koparmadan, TSK'nın ihtiyacının karşılandığı, vatandaşların askerlik eğitimi aldığı kamuoyunda olumlu görülecek sistem düşünüldü. Belli bir aşamaya gelindi." dedi.

"TEMEL EĞİTİMDE ASKERE ÜCRET ÖDENECEK"

Erdoğan açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Özellikle 6-9-12 şeklinde şuan belirlenmiş şeklinde. Bunların er-erbaş durumu söz konusu. Bunun yanında yedek subaylık söz konusu. 12 ayı yedek subaylık olarak da gündeme getiriyoruz. Yedek subaylık olayını ciddi manada önemsiyoruz, yetişmiş insanlardan TSK'da istifade edelim. Konuyla ilgili olarak da 12 olarak gözükse de bunun 1 ayı izin olarak geçiyor. 3 ay temel eğitim var. İhtiyaca göre bazı adımlar atılacak. Bedelli ve dövizli askerliğin karşılığı aynı olacak. Artık bedelli ve dövizli konusunda bir soru işareti olmayacak. Bu var ve karşılığı belli olacak.Temel Eğitimde askerlere ücret ödenecek."