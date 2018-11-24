Erdoğan açıkladı: İşte AK Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı

CUMHURBAŞKANI Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

"MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye Cumhur İttifakı'na olan bağlılığını bugün bir kez daha beyan ettiği için teşekkür ediyorum."

"Biz de beka mücadelesinin en önemli dayanak noktalarından biri olarak gördüğümüz Cumhur İttifakı'na bağlılığımızı tekrar beyan ediyoruz."

"Sayın Bahçeli'ye İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday çıkarmayarak AK Parti'yi destekleme kararı için de ayrıca teşekkür ediyorum."

"Türkiye, Cumhur İttifakı'ndan aldığı güçle çok daha sorumluluk ve büyük mücadelelerden büyük bir başarıyla çıkacaktır."

"31 Mart seçimlerinde, Cumhur İttifakı karşısında yer alan, Sayın Bahçeli'nin ifadesiyle 'zillet ittifakı' karşısında yükümüzün ne kadar ağır olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum."

"Birileri için ittifaklar seçimle sandıkla sınırlı olabilir. Ülke geleceği için yaptığımız ittifakı gelecek nesillere bırakacağız."

"Seçim manifestomuzu önümüzdeki ay açıklayacağız. 31 Mart'taki seçimlerde 40 şehirde göstereceğimiz adayları açıklamak için bir aradayız"

"Kandil'den aldıkları icazetle bir araya gelen ittifakı benim milletim sandığa gömecektir."

"Bu malum ittifakın (Millet İttifakı) içerisinde vatanseverliğe karşı, milliyetperverliğ karşı ne ararsanız var. Hele hele terör örgütünün içinde olduğu böyle bir ittifaktan milli ittifak çıkar mı? Terör örgütünün destek verdiği böyle bir oluşumun içerisinden vatanseverlik çıkar mı?"

"Şimdi yeni bir seçime giriyoruz, 31 Mart 2019 için asıl sloganımız belli ama bunu seçim manifestomuzla birlikte açıklayacağız. Yeni dönemin en önemli özelliği; hizmet belediyeciliğini gönül belediyeciliğiyle daha üstün noktaya taşıyacak olmamızdır."

"Biz milletimizin aklını çelmenin değil, gönlüne girmenin peşinde olduk. Biz her şeyden önce kalpleri fethetmenin mücadelesini yürüttük."

"AK Parti'nin her seçimde oy hedefi, mümkünse yüzde 100'ün desteğini almaktır. Buna ne kadar yaklaşırsak kendimizi o kadar başarılı görürüz."

"Kibir, büyüklük taslama, millete tepeden bakma, milletle irtibatı koparma hastalığına kapılanların AK Parti çatısı altında yeri olamaz."

ANTALYA ADAYI MENDERES TÜREL

Antalya - Menderes Türel (Mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı)

Adıyaman - Beyin Cerrahı Doktor Süleyman Kılınç

Amasya - Cafer ÖzdemirArdahan - Yunus Baydar (Eski il başkanı)

Artvin - Mehmet Kocatepe (Mevcut Başkan)

Bartın - Yusuf Ziya Aldatmaz (İlçe Başkanı)

Batman - Murat Güneştekin (Eski il başkanı)

Bayburt - Fatih Yumak - (Mevcut İl Başkanı)

Bitlis - Nesrullah Tanğlay (İl Başkanı)

Bolu - Fatih Metin (Ticaret Bakanı Yardımcısı)

Burdur - Deniz Kurt (Eski AK Parti İl Teşkilat Başkanı)

Bursa - Ali Nur Aktaş - (Mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı)

Denizli - Osman Zolan (Mevcut Belediye Başkanı)

Diyarbakır - Cumali Atila (Mevcut Kayyum)

Düzce - Faruk Özlü (Eski Bilim ve Sanayi Bakanı)

Elazığ - Şahin Şerefoğulları (İşadamı - Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı)

Erzurum - Mehmet Sekmen - (Mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı)

Gaziantep - Fatma Şahin (Mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı)

Giresun - Aytekin Şenlikoğlu (Mevcut İl Başkanı)

Gümüşhane - Ercan Çimen (Mevcut Başkan)

Hakkari - Cüneyt Epcim (Vali Yardımcısı)

Kahramanmaraş - Hayrettin Güngör (Türkiye Belediyeciler Birliği Genel Sekreteri)

Karabük - Burhanettin Uysal (Eski Karabük Üniversitesi Rektörü ve Eski Milletvekili)

Kastamonu - Tahsin Babaş (Mevcut Belediye Başkanı)

Kayseri - Memduh Büyükkılıç (Mevcut Melikgazi Belediye Başkanı)

Kırıkkale - Mehmet Saygılı (Mevcut Belediye Başkanı)

Kırklareli - Burak Süzülmüş (İşadamı - Kırklarelispor Başkan Yardımcısı)

Kilis - Mehmet Abdi Bulut (Eski Belediye Başkanı)

Kocaeli - Tahir Büyükakın (Bilecik Valisi)

Malatya - Selahattin Gürkan (Mevcut Battalgazi Belediye Başkanı)

Nevşehir - Rasim Arı (Gençlik ve Spor Bakanlığı Daire Başkanı)

Niğde - Emrah Özdemir (Eski İl Başkanı)

Ordu - Hilmi Güler (Eski Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı)

Rize - Rahmi Metin (Eski Meclis Başkanı)

Samsun - Mustafa Demir (Eski Bayındırlık Bakanı)

Sinop - Ali Çöpçü (İl Başkanı)

Şanlıurfa - Zeynel Abidin Beyazgül (Eski AK Parti İl Başkanı)

Şırnak - Mehmet Yarka (İşadamı)

Tekirdağ - Mestan Özcan (Ziraat Mühendisi - 24 Haziran Milletvekili Adayı)

Yalova - Yusuf Ziya Öztabak (Mevcut İl Başkanı - Mali Müşavir)

14 BÜYÜKŞEHİR, 26 İLİN ADAYI AÇIKLANACAK

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin 14 büyükşehir, 26 il belediye başkan adayını açıklayacak.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek AK Parti Belediye Başkanı Adaylarını Tanıtım Toplantısı'nda partisinin 14 büyükşehir, 26 il belediye başkan adayını açıklayacak.

AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayları ise bugün açıklanacak isimler arasında yer almayacak.

Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2018, 17:09