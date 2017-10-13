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Erdoğan açıkladı! 'Belediye başkanımız hayatını kaybetti'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda bir belediye başkanının trafik kazasında hayatını kaybettiğini açıkladı

Erdoğan açıkladı! 'Belediye başkanımız hayatını kaybetti'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda bir belediye başkanının trafik kazasında hayatını kaybettiğini açıkladı

13 Ekim 2017 Cuma 13:27
Erdoğan açıkladı! 'Belediye başkanımız hayatını kaybetti'
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CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

"Ziyaretlerimizin hepsi de çok verimli geçti. Sırbistan’da özellikle Sancak’ta ülkemize ve şahsımıza gösterilen sevgiyi kelimelerle anlatmak mümkün değil. O gün bizimle birlikte olan belediye başkanımız, bir trafik kazasında rahmetli oldu. Bugün defnedecekler, makamı cennet olsun inşallah."

ERDOĞAN TAZİYELERİNİ İLETTİ

AA'da yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'ın Sancak bölgesinde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Tutin Belediye Başkanı Şemsudin Kuçeviç'in ailesine taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan, Kuçeviç'in eşini telefonla aradı. Acı haberin kendisini de derinden üzdüğünü belirten Erdoğan, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine de sabır diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuçeviç'in vefatıyla ilgili Boşnak Milli Konseyinin (BNV) Başkanı ve Sancak Demokratik Eylem Partisi (SDA Sancak) Genel Başkanı Süleyman Ugljanin ile de görüştü. Novi Pazar'da dün bir araya geldiği 7 belediye başkanından biri olan Kuçeviç'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu acılı günde de Sancak'taki Boşnak toplumunun yanında yer alacaklarını vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip ErdoğanSırbistan
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