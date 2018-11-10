Erdoğan açıkladı: 7 şehidimiz, 25 yaralımız var

İŞTE Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

"Oradaki bir mühimmat depomuzun patlamasında 7 şehidimiz var. Bunun dışında 25 yaralımız var. Bu yaralılarımızın bir kısmı Hakkari'deki hastanelerde, Van ve ağır olan dört yaralımızı da şu anda Ankara'ya ambulans uçakla getiriyorlar. İnşallah tedavilerine burada devam edecek. Rabbimden yaralılarımıza da şifalar diliyoruz, şehitlerimize rahmet diliyoruz.

Biraz sonra Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un daveti üzerine Fransa'ya bir seyahat gerçekleştireceğiz. Bundan bir asır önce insanlık tarihinin en kanlı savaşlarından birinin sona ermesi münasebetiyle düzenlenen bu törenlerin bütün ülkelere bir mesaj vermesini özellikle diliyorum.

Suriye'den Yemen'e kadar bölgemizin kan gölüne döndüğü bir dönemde yapılan merasimlerin, bu ülkelerdeki çatışmaların sonlandırılması noktasında çok önemi haiz olduğuna inanıyorum.

Maalesef ülkemizin içinde bulunduğu coğrafya, birinci cihan harbi sırasında yaşananların çok daha ileri derecede hatırlatan acı manzaralara, oyunlara ve zulümlere şahit oluyor. Günümüzde bölgemizde, çıkar ve menfaat kavgaları yaşanıyor. Bunun bedelini de mazlum ve mağdurlar ödüyor. Bugün Suriye'de her ne kadar gizlense de ölenlerin sayısı 1 milyonu bulmuş durumda.

'BARIŞIN VE BAĞIMSIZLIĞIN KIYMETİNİ ÇOK İYİ BİLİYORUZ'

Biz birinci cihan harbi sırasında sadece Çanakkale cephesinde on binlerce evladını toprağa vermiş bir milletiz. Kafkasya'dan Kanal'a Irak Filistin Makedonya'da özellikle bu bölgelerde vatanını korumak için can vermiş bir ecdadın torunlarıyız. Türk milleti olarak barışın ve bağımsızlığın kıymetini çok iyi biliyoruz.

Ben sayın Macron'un daveti üzerine icra ettiğim bu ziyaretin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Vatanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

SORU: Fransa'da çok yoğun bir program bekliyor sizi. ABD Başkanı Trump ile baş başa yüz yüze bir görüşme planlanıyor mu?

Sayın Trump ile kısa bir süre önce telefon görüşmesi yaptık. Fransa'da da fırsat bulabilirsek inşallah görüşme imkanını yakalarız dedik. Şimdi Paris'e gidince arkadaşlarımız karşılıklı olarak görüşecekler. Fırsat tesis etmeye çalışacağız. Bu fırsat çerçevesinde ikili bir görüşmeyi de yapacağız.

SORU: Cemal Kaşıkçı soruşturmasında gelinen son aşamada bir bilgi söz konusu mudur? Cesedin nerede olduğu konusunda bir bilgi var mı?

Merhum Kaşıkçı ile ilgili olarak şu an itibariyle elimizde herhangi bir belge, bulgu yok. Ama bilgi var. Bilgi nedir? Baştan itibaren söyledim. Buraya gelen bu 15 kişi ve artı 3 ile tutuklu 18. Bir defa bu 18 veya daha kısa olarak 15 kişi kesinlikle hem faili biliyorlar, hem de bu cesedin nereye götürüldüğünü biliyorlar. Yerel işbirlikçileri açıklamanız lazım dedim. Bu 15 kişi, katil veya katiller bunlar bunu çok iyi biliyor.

Biz tapeleri verdik. Suudi Arabistan'a da verdik, Amerika'ya da, Almanlara, Fransızlara, İngilizlere hepsine verdik. Buradaki konuşmaları falan onlar da dinlediler, biliyorlar. Bunu sağa sola çarpıtmaya gerek yok. Kesinlikle bu 15'in içerisinde bunun katili veya katilleri kimdir? Bunu onlar biliyor.

Ve Suudi Arabistan yönetimi bu 15'i konuşturtmak suretiyle bunu meydana çıkarmasını başarır. Gelen başsavcı ipe un sermek için gerdi. Sen bizim başsavcımızı oraya çağırıp da napacaksın? Olayın işlendiği yer burası. Burada ne görüşeceksen görüşürsün. Konsolosluğa da gittin. Ama ipe un sermeye gerek yok.

Ben hukukçu değilim. Bir ekonomistim ama 40 yıllık siyasetçiyim. Bu işin başka izahı olamaz. Bu 15 kişi niçin geldi? Burada ne işleri var? Bu 15 kişi ayrı programla ayrı grup, Pazartesi akşamı Salı günü ayrı bir program, plan ve bu arada operasyon.

Suudi Arabistan bizim bu iyi niyetimize karşı kendileri de adaletli davranmak suretiyle bu şaibeden kurtulmaları lazım.

HAKKARİ'DEKİ PATLAMA

Milli Savunma Bakanım, Kuvvet komutanlarım hemen oraya gittiler. Tabi gece ciddi bir faaliyet mümkün değildi. Patlamalar devam ediyordu. Bütün gece işi takip ettikleri gibi oradaki generalimiz, generallerimiz ve bütün bu çalışmalarla birlikte devamlı irtibat halinde olduk. Bir defa mühimmatın miyadının dolması gibi bir şeyin olmadığını savunma bakanım bana bildirdi. Burada sadece top ile alakalı şu anda teknik ekip orada, onların bir çalışması var. O ekip, topla ilgili olarak olumsuz şu veya bu şekilde ne açıklayacak onu bilemiyoruz. Zaten açıkladıkları zaman biz de kamuoyu ile paylaşacağız. Net olarak 'şundandır' deme durumunda değiliz. Çok ciddi şekilde takip ediyoruz, izliyoruz."