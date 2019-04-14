Erdoğan'a yakın isimden Gül'ün İstanbul yorumuna sert tepki

11. CUMHURBAŞKANI Abdullah Gül, tartışmalı İstanbul seçimlerine ilişkin "Bu meselenin uzaması Türkiye'ye de zarar verir demokrasimize de gölge düşürür." demişti. Gül'ün bu sözlerine tepki gösteren AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, "Türkiye'de itiraz etmek de demokratik bir haktır. İtirazın demokrasiye gölge düşürdüğünü iddia etmek de sayın Gül kendisine yakıştırabilir ama, bize göre çarpıtma ve yalandan ibarettir.Erdoğan'la yolunu ayırdıktan sonra savrulduğu yeri gösterir sadece" dedi. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) resmi olmayan sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini Millet İttifakı'nın Adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu kazandı. AK Parti, seçimlerde usulsüzlük yapıldığı iddia ederek YSK'ya başvurdu. Başvuru üzerine bazı ilçelerde geçersiz oylar bazı ilçelerde de oyların tamamının sayılmasına karar verildi.

GÜL: TÜRKİYE ZARAR VERİR, DEMOKRASİYE GÖLGE DÜŞÜRÜR

Geçtiğimiz günlerde internet sitesinden konuya ilişkin açıklama yapan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Aslen hukuki ve teknik bir mesele olan ve bu konuda yeterli bir geleneği olan seçim sonuçlarına itiraz ve bu itirazların incelenip sonuçlandırılması hızla bitirilmeli. Bu meselenin uzaması Türkiye'ye de zarar verir demokrasimize de gölge düşürür." demişti.