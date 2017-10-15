Erdoğan'a sesini duyurmak için ağaca çıkmıştı, sonunda muradına erdi

FETÖ'den tutuklu 9'uncu Kolordu 109'uncu Topçu Alayı 1'inci Topçu Tabur Komutanı Yarbay Ramazan Kayacı'nın eşi Nazife Kayacı, 15 aydır süren adalet mücadelesinin karşılığını aldı. Erzurum'a gelen tüm liderlere bir yolunu bulup derdini anlatan 2 çocuk annesi Nazife Kayacı, suçsuz olduğuna inandığı tutuklu eşi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek istedi. 30 Eylül 2017 tarihinde Erzurum'da İl Danışma Toplantısı'na katılan Erdoğan'ın korumalarını aşamayan Kayacı çareyi ağaç tepesinden seslenmekte bulmuştu.

13 Ekim'de Erzurum 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen mahkemede Yarbay Ramazan Kayacı adli kontrolle serbest bırakıldı. Özgürlüğüne kavuşan Yarbay Kayacı Vatan'a konuştu:

"GARDİYANLAR SÖYLEDİ"

"Zor günler geçirdim. Ailem de benimle maddi manevi çok büyük sıkıntılar yaşadı. Eşimin sayesinde 15 aylık süreci en az hasarla atlattım. Şu anda dışarıda olmamda eşimin payı çok büyük. Bana 'Sesimizi duyurmak için her şeyi yapacağını söylemişti. Ben de bundan emindim ama ağaca çıkması sürpriz oldu. Ağaca çıktığını gardiyanlardan öğrendim. Şaka yapıyorlar sandım. Sonra gerçek olduğunu görünce çok şaşırdım. Biraz marjinal bir kadındır ama bu kadarını beklemiyordum. Çok duygulandım. Evlilikle birlikte iki kişi olmaktan çıkıp biz oluyorsunuz. Ben 15 aydır eşimin benim için çırpınışını, gayretini gördüm. Hayatımın yarısı dediğim doğru bir kadına sahip olduğumu bir kez daha gördüm. İyi ki eşimle evlenmişim. Her kadın özeldir ama eşim çok özel ve güçlü bir kadın. Aylar sonra evimde uyudum, uyandım. Bu tarifsiz bir duygu. Tek istediğim suçsuzluğumun ispatlanması ve görevime geri dönmek. Bir kızgınlığım yok. Kötü zamanlar geçiriyoruz. İçeride suçsuz çok fazla insan var. Benim tahliyem onlar içinde umut olur."

Erdoğan'a Sesini Duyurmak İçin Ağaca Çıkan Vatandaş, Hapisteki Eşine Kavuştu 1 dakika önce

FETÖ tutuklusu yarbay Ramazan Kayacı tahliye edildi. Eşi Nazife Kayacı, eşinin suçsuzluğunu anlatmak için ağaca çıkıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sesini duyurmuştu.

Erdoğan'a Sesini Duyurmak İçin Ağaca Çıkan Vatandaş, Hapisteki Eşine Kavuştu, System.String[]

FETÖ'den tutuklu 9'uncu Kolordu 109'uncu Topçu Alayı 1'inci Topçu Tabur Komutanı Yarbay Ramazan Kayacı'nın eşi Nazife Kayacı, 15 aydır süren adalet mücadelesinin karşılığını aldı. Erzurum'a gelen tüm liderlere bir yolunu bulup derdini anlatan 2 çocuk annesi Nazife Kayacı, suçsuz olduğuna inandığı tutuklu eşi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek istedi. 30 Eylül 2017 tarihinde Erzurum'da İl Danışma Toplantısı'na katılan Erdoğan'ın korumalarını aşamayan Kayacı çareyi ağaç tepesinden seslenmekte bulmuştu.

13 Ekim'de Erzurum 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen mahkemede Yarbay Ramazan Kayacı adli kontrolle serbest bırakıldı. Özgürlüğüne kavuşan Yarbay Kayacı Vatan'a konuştu:

"GARDİYANLAR SÖYLEDİ"

"Zor günler geçirdim. Ailem de benimle maddi manevi çok büyük sıkıntılar yaşadı. Eşimin sayesinde 15 aylık süreci en az hasarla atlattım. Şu anda dışarıda olmamda eşimin payı çok büyük. Bana 'Sesimizi duyurmak için her şeyi yapacağını söylemişti. Ben de bundan emindim ama ağaca çıkması sürpriz oldu. Ağaca çıktığını gardiyanlardan öğrendim. Şaka yapıyorlar sandım. Sonra gerçek olduğunu görünce çok şaşırdım. Biraz marjinal bir kadındır ama bu kadarını beklemiyordum. Çok duygulandım. Evlilikle birlikte iki kişi olmaktan çıkıp biz oluyorsunuz. Ben 15 aydır eşimin benim için çırpınışını, gayretini gördüm. Hayatımın yarısı dediğim doğru bir kadına sahip olduğumu bir kez daha gördüm. İyi ki eşimle evlenmişim. Her kadın özeldir ama eşim çok özel ve güçlü bir kadın. Aylar sonra evimde uyudum, uyandım. Bu tarifsiz bir duygu. Tek istediğim suçsuzluğumun ispatlanması ve görevime geri dönmek. Bir kızgınlığım yok. Kötü zamanlar geçiriyoruz. İçeride suçsuz çok fazla insan var. Benim tahliyem onlar içinde umut olur."

"AİLE DEMEK BUDUR"

Nazife Kayacı da eşini Yakutiye ilçesindeki cezaevinin önünde karşıladı. Cezaevinden çıkan eşine sarılarak ağlamaya başlayan Kayacı, "Adalet ve devlet büyüklerine güvendik. Mağdurlar sabretsin er ya da geç adalet yerini buluyor. Bizim vicdanımız tutuklu değildi. Asla ihanet etmemiştik. İnşallah eşimin beratı da olur" diye konuştu. Ağlamamak için kendisini zor tutan yarbay Kayacı da, "Aile olmanın, birlik ve beraberlik olmanın ne demek olduğunu en çok böyle günlerde hissediyorsunuz" dedi.