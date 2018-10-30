Erdoğan'a sert yanıt: Benim oğlum askerlik yaptı, ya seninki?

CUMHURBAŞKANI Erdoğan'ın donarak şehit düşen askerlerle ilgili açıklamalarına yanıt veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Bu ülkenin kahraman rütbesini benim oğlum giydi, senin oğlun ne yaptı?'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde donarak şehit düşen askerlerle ilgili açıklamalarına yanıt veren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Senin bilmediğin bir şey daha yaptım, bu ülkenin kahraman rütbesini benim oğlum giydi, ya senin oğlun ne yaptı?'' diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"KİMSE ARAMAMIŞ"

''İki askerimiz Tunceli'de donarak şehit oldu. Şehidin babası ile konuştuğumda şu bilgiyi aldım, kimse aramamış. Mezarlıklar müdürü arıyor, 'Oğlunuz şehit oldu mezarı hazır' diye. 21. yüzyılda nasıl olur da iki asker donarak şehit olur? Bunun hesabını birilerinin vermesi lazım. Ben şehidin, annenin, babanın hakkını savunuyorum.''

''YA SENİN OĞLUN NE YAPTI"

''Erdoğan 'Sen şehadetten ne anlarsın?' diyor. Ben çok iyi anlarım. Senin gitmediğin yerlere gittim ben. Senin bilmediğin bir şey daha yaptım, bu ülkenin kahraman rütbesini benim oğlum giydi, ya senin oğlun ne yaptı? 15 Temmuz şehitleri için para toplandı. Ne oldu bu para? Neden şehit yakınlarına verilmiyor? Ne oldu bu para, bunu da mı götürdün? Neden şehit yakınlarına vermiyorsun?''

''BİR UYKU TULUMU VEREMEDİNİZ Mİ ASKERLERE?''

Bir uyku tulumu veremediniz mi bu askerlere? Benim dedem falanca yerde dondu diyor. Onu bir tarafa bırakıyorum da 21. yüzyıldayız. Elin oğlu —50 derecede denize giriyor. 'Haklısın Kılıçdaroğlu ben bu işi araştıracağım' diyeceğine zeytinyağı gibi üste çıkıyorsun. En diplerdesin zaten.